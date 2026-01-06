Somaspor 3 Takviye Yaptı: Hakan Barış, Namık Barış Çelik ve Emre Sağlık İmzaları Attı

Somaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta kadrosunu üç oyuncu ile güçlendirdi. Kulüp, Hakan Barış, Namık Barış Çelik ve Emre Sağlık'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Transferin amacı ve kulüp açıklaması

Düşme potasında yer alan Somaspor, sezonun kalan bölümüne güç katmak amacıyla yaptığı takviyelerle rotasını güçlendirmeye çalışıyor. Kulüpten yapılan açıklamada: "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hakan Barış, Namık Barış Çelik ve Emre Sağlık’a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz."

Hakan Barış: Tecrübeli orta saha

Hakan Barış (31), futbola Almanya’da FC Türk Sport Bielefeld altyapısında başladı. Türkiye macerasına Dardanelspor ile adım atan Barış, daha sonra Manisaspor ve Manisa FK gibi kulüplerde forma giydi. En son Karşıyaka formasını terleten Barış, yeniden Türkiye liglerine dönmek üzere Somaspor ile anlaştı.

Namık Barış Çelik: Kanatta dinamizm

Namık Barış Çelik (27), 3. Lig ekibi Karşıyaka'dan transfer edildi. Çelik, Karşıyaka formasıyla çıktığı 9 maçta 1 asistle takıma katkı sağladı ve Somaspor’un hücum kanatlarına hareketlilik katması bekleniyor.

Emre Sağlık: Savunmaya takviye

Somaspor’un bir diğer yeni oyuncusu Emre Sağlık sağ bek mevkiinde görev yapıyor. Emre, son olarak Erzincanspor'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz bulunduğu dönemi sonlandırıp Somaspor ile anlaşma imzaladı.

Kulüp yetkilileri, yapılan üç transferin takımın hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacağını belirtti ve yeni oyunculara başarı dileklerini iletti.

NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUP'TA DÜŞME POTASINDA YER ALAN SOMASPOR 3 İSİMLE ANLAŞMA SAĞLADI. SOMASPOR DAHA ÖNCE MANİSASPOR VE MANİSA FK FORMALARINI DA GİYEN 31 YAŞINDAKİ ORTA SAHA OYUNCUSU HAKAN BARIŞ İLE ANLAŞMAYA VARDI.