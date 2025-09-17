Şota Arveladze: Samsunspor Avantajlıydı, Dengeli 0-0

Şota Arveladze, Samsunspor-Kasımpaşa'nın 0-0 biten maçını dengeli buldu; iki takımın da birer puanı hak ettiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 22:45
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Samsunspor ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze değerlendirmelerde bulundu.

Şota'nın maç değerlendirmesi

Şota Arveladze, Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın zor bir zeminde geçtiğini ve rakibin Avrupa kupaları nedeniyle sezonu 3 hafta erken açmasının tempo avantajı sağladığını vurguladı:

"Dengeli bir maç oldu. Özellikle burada gelmek ve oynamakta zor. Samsunspor'un bir maç temposu avantajı olabilir. Çünkü sezonu erken açtılar, Avrupa maçlardan dolayı. Onun için maçın içerisinde belki ilk devre bir 10 dakikası, ikinci devrenin belki bir 8 dakikası rakibe biraz daha fazla top bıraktık. Ama sonuçta dengeli bir maç oldu. Belki iki tane bir net pozisyon verdik, fazlasını hatırlamıyorum. Biz de iki üç tane çok net pozisyon yakaladık ama son dokunuşu yapamadık. Son dakikalarda özellikle iki tane net pozisyonumuz var."

Gürcü teknik adam, her iki takımın da bir puanı hak ettiğini belirterek şu sözleri ekledi:

"İki takım da bu maçı kazanabilirdi. Sonuçta da herkese puan düştü bugün. Rakip takımı tebrik ediyorum. Avrupa Kupası maçlarında başarılar diliyorum."

