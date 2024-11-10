Spor Federasyonları, Atatürk'ü Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Andı

Spor Federasyonları Atatürk'ü Andı

Spor federasyonları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 86. yılında andı. Bu özel gün, Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli mesajlarla kutlandı.

Basketbol Federasyonu'ndan Anma Mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bizlere miras bıraktığı fikirleri ve ilkeleriyle yol göstericimiz olan, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz." mesajı paylaşıldı.

Voleybol Federasyonu'ndan Duygu Dolu Bir Mesaj

Türkiye Voleybol Federasyonu, internet sitesinde yer alan mesajında ise, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 86. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." dedi.

Hentbol Federasyonu'ndan Anma Vurgusu

Türkiye Hentbol Federasyonu da anma mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. En büyük mirası ve idealleri bizlere emanet…" ifadelerine yer verildi.

Diğer birçok spor federasyonu da yayımladıkları mesajlarla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı ve onun hatırasını yaşatmanın önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.