Spor Federasyonlarından TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Kınama

Spor Federasyonları Terör Saldırısını Kınadı

Spor federasyonları, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarla terör olayına karşı güçlü bir duruş sergilendi.

TFF’den Derin Üzüntü Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), terör saldırısı sonucunda şehit ve yaralıların bulunduğunu belirterek, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen hain saldırı sonucu derin bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, aileleri ve milletimize başsağlığı diliyoruz" dedi.

TBF ve TVF’den Taziye İlişkisi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), "Ankara Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) da benzer bir açıklama yaparak, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesisleri'ne gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Diğer spor federasyonları da bu çerçevede terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.