Stoilov: Göztepe Avrupa Hedefine İnanıyor

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'dan sezon değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepenin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Urla Adnan Süvari Tesislerinde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona büyük beklenti ve hedeflerle başladıklarını söyledi.

Sezonun ilk 8 haftasında hak ettikleri puanları ve sonuçları aldıklarını ifade eden Bulgar teknik adam, takımda geliştirilmesi gereken çok nokta olduğunu ancak savunmada geçen yıla göre daha kompakt olduklarını ve iyi işler ortaya koyduklarını kaydetti.

Hücum hattında çok sayıda gol kaçırdıklarını belirten Stoilov, "Takımda bazı pozisyonlarda, özellikle hücum hattında rekabeti artırmamız gerekiyor. Bunun için yeni yıla kadar toplayabileceğimiz maksimum puanı almalı ve orada gerekli dokunuşları takıma yapmalıyız." dedi.

Bulgaristan'da Göztepe'nin iyi tanındığını aktaran Stoilov, Türkiye-Bulgaristan milli takımları arasında oynanan maçtaki 6-1'lik skorun kendisini üzdüğünü ve Türk milli takımının çok daha iyi ve kaliteli bir milli takım olduğunu ifade etti.

"Hayalimizin ardından hep beraber gitmeliyiz"

Avrupa'da oynamak istediklerini vurgulayan Stoilov, "Eksiklerimiz var, bunun farkındayız. Muhteşem stadımızda ve taraftarlarımızla hep beraber kurduğumuz bu hayale ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bu hayalimizin ardından hep beraber gitmeliyiz. Bir kulüp eğer 2-3 yıl çok iyi bir şekilde çalışırsa takım kesinlikle başarıya ulaşacaktır. Umarım bu yıl bu hedefe ulaşırız. Er ya da geç zaten bu olacak." ifadelerini kullandı.

"Biz bu şekilde sıkı bir şekilde çalışmaya devam edersek, bu genç ve dinamik, istekli takımımızla ve muhteşem taraftarlarımızla beraber Avrupa'ya gidebileceğimize inanıyorum."

Stoilov, Pazar günü Corendon Alanyaspor deplasmanına gideceklerini ve bu maçın zor olacağını, hemen ardından da Galatasaray maçını düşünmeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.

