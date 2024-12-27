Şubat 2024 Sporda Öne Çıkan Olaylar

Şubat 2024 Sporda Yaşanan Gelişmeler

2024 yılının şubat ayı, Türk spor tarihinde önemli olaylara sahne oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda VAR'dan sorumlu başkan vekili Tolga Özkalfa, görevinden istifa etti.

Dünya kadınlar tenisinin 3 numarası olan ABD'li Coco Gauff, işgal altındaki Gazze'de meydana gelen olayların kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli’yi kadrosuna katarak önemli bir transfer gerçekleştirdi. Ancak spor dünyası, dünya rekortmeni Kenyalı maratoncu Kelvin Kiptum’un geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı finalde Anadolu Efes'i 80-67 mağlup eden Fenerbahçe Beko kazandı.

Öne Çıkan Tarihsel Olaylar

1 Şubat: Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Erdem Can ile yollar ayrıldı. Formula 1'de 7 kez şampiyon olan Lewis Hamilton, 2025'ten itibaren Ferrari’de kariyerine devam edeceğini açıkladı.

2 Şubat: Galatasaray Ekmas, başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırdı ve yerine Yakup Sekizkök'ü getirdi. Ayrıca Galatasaray, Carlos Vinicius ve Serge Aurier’i transfer etti.

4 Şubat: Türkiye Tenis Federasyonu öncesi başkan Şadi Toker hayatını kaybetti. 1958 Dünya Kupası'nın son oyuncusu Kurt Hamrin de 89 yaşında vefat etti.

12 Şubat: Kenyalı maratoncu Kelvin Kiptum’un trafik kazasında hayatını kaybetmesi yalnızca Türkiye'yi değil, dünya sporunu da derin bir üzüntüye soktu. Ayrıca, Türkiye'nin halterde kazandığı ilk altın madalya Cansu Bektaş ile geldi.

18 Şubat: Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı kazandı. Kadınlar 400 metrede Femke Bol, 49.24 ile dünya rekoru kırdı.

28 Şubat: Tolga Özkalfa’nın istifasıyla MHK yeni başkan vekili Cem Satman oldu. Ayrıca, Juventus'un Paul Pogba'sı doping testi sonrası 4 yıl men cezası aldı.

Gelişmelerin Özeti

Şubat 2024, atağını sürdüren Türk sporunda birçok transfer, şampiyonluk ve trajik olaylarla dolu bir dönem olarak geride kaldı. Spor camiası, yaşanan gelişmeleri kayıtsız kalmayarak değerlendirecek.