Suna Durmaz Trabzon'dan Gümüş Madalya ile Döndü

Aydınlı güreşçi Suna Durmaz, Trabzon'da düzenlenen U-23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:19
Suna Durmaz Trabzon'dan Gümüş Madalya ile Döndü

Suna Durmaz Trabzon’dan Gümüş Madalya ile Döndü

U-23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'ndan Aydın'a gururla dönüş

Trabzon’da gerçekleştirilen Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Aydınlı sporcu Suna Durmaz, 56 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

U-23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası, Trabzon’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kadınlar kategorisinde 36 kulüpten 147 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden Aydınlı sporcu Suna Durmaz ise şampiyonayı başarıyla tamamladı.

59 kilogramda mücadele eden Durmaz, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başarılı sporcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Trabzon’da düzenlenen U-23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 59 kilogramda mücadele eden sporcumuz Suna Durmaz, gümüş madalyanın sahibi oldu. Sporcumuzu ve bu başarıda emeği geçen antrenörü Veli Eriş’i yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

TRABZON'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDEN AYDINLI SPORCU SUNA DURMAZ, 56...

TRABZON'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDEN AYDINLI SPORCU SUNA DURMAZ, 56 KİLODA GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU.

TRABZON'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDEN AYDINLI SPORCU SUNA DURMAZ, 56...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincanlı Kayakçılar Hakkari’den 6 Madalya ile Döndü
2
Vali Erdinç Yılmaz Tribünden Eskişehirspor-Altay Maçını İzledi
3
Fenerbahçe Kocaelispor Maçı: Süper Lig 20. Hafta Kapanışı
4
Suna Durmaz Trabzon'dan Gümüş Madalya ile Döndü
5
Çeşme Belediyespor’un Satranç Başarısı: Topaçoğlu Namağlup Şampiyon
6
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'da Karşıladı
7
Sergen Yalçın: 'Burası Taraftarın İstediği Takım Olacak, Biraz Bekleyin'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları