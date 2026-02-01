Suna Durmaz Trabzon’dan Gümüş Madalya ile Döndü

U-23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'ndan Aydın'a gururla dönüş

Trabzon’da gerçekleştirilen Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Aydınlı sporcu Suna Durmaz, 56 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

U-23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası, Trabzon’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kadınlar kategorisinde 36 kulüpten 147 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden Aydınlı sporcu Suna Durmaz ise şampiyonayı başarıyla tamamladı.

59 kilogramda mücadele eden Durmaz, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başarılı sporcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Trabzon’da düzenlenen U-23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 59 kilogramda mücadele eden sporcumuz Suna Durmaz, gümüş madalyanın sahibi oldu. Sporcumuzu ve bu başarıda emeği geçen antrenörü Veli Eriş’i yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

TRABZON'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDEN AYDINLI SPORCU SUNA DURMAZ, 56 KİLODA GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU.