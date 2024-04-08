Süper Kupa'da son söz TFF'nin!

2023 yılı Süper Lig’in zirvesinde yer alan Galatasaray ile Türkiye Kupası’nın sahibi Fenerbahçe, Şanlıurfa’daki 11 Nisan Stadyumu’nda kozlarını paylaştı. Ancak Fenerbahçe, maçın henüz başlarında, ikinci dakikada sahadan ayrılma kararı aldı. Bu durum üzerine, hakem Volkan Bayarslan oyunu durdurarak maçı iptal etti.





Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi açıklaması henüz yapılmadığı için, Galatasaray takımı bu akşam Şanlıurfa’da Süper Kupa zaferini kutlayamadı.

BEKLENEN YÖNETİM KARARLARI





Hakem Volkan Bayarslan’ın değerlendirmesi doğrultusunda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) maçla ilgili olarak hükmen galibiyet kararı alabilir. Eğer PFDK bu yönde bir karar verirse, Fenerbahçe’nin bu kararı Tahkim Kurulu’na götürme durumu da bulunuyor.