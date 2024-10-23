DOLAR
34,26 0%
EURO
36,96 0,14%
ALTIN
3.030,03 -0,19%
BITCOIN
2.277.705,67 1,57%

Süper Lig 10. Haftasında Hakemler Belli Oldu

Süper Lig’in 10. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Derbi maçını Arda Kardeşler yönetecek.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:04
Süper Lig 10. Haftasında Hakemler Belli Oldu

Süper Lig'de 10. Hafta Hakemleri Belirlendi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

Öne Çıkan Maçlar ve Hakemler

28 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki derbi maçı, hakem Arda Kardeşler tarafından yönetilecek.

10. Hafta Maç Programı ve Hakemleri

  • 25 Ekim Cuma: 20.00 Adana Demirspor - Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan
  • 26 Ekim Cumartesi: 13.30 Atakaş Hatayspor - Bellona Kayserispor: Zorbay Küçük
  • 16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay
  • 19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın
  • 27 Ekim Pazar: 13.30 Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan
  • 16.00 Corendon Alanyaspor - Onvo Antalyaspor: Yasin Kol
  • 19.00 Fenerbahçe - Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
  • 28 Ekim Pazartesi: 17.00 RAMS Başakşehir - ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
  • 20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler

Futbolseverler, bu haftaki heyecan dolu karşılaşmaları büyük bir merakla bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karşıyaka Spor Kulübü'nden Şirketleşme Çağrısı
2
Milli Atıcılarımız Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde
3
Aras Kargo Başantrenörü Suphi Doğancı: 'Puan Alamamak Üzücü'
4
Celje, Başakşehir Maçı İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı
5
Süper Lig 10. Haftasında Hakemler Belli Oldu
6
Genç Haltercilerimiz Avrupa Şampiyonası'nda Madalya Peşinde
7
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Hakem Arda Kardeşler

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak