Süper Lig 10. Haftasında Hakemler Belli Oldu

Süper Lig'de 10. Hafta Hakemleri Belirlendi
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
Öne Çıkan Maçlar ve Hakemler
28 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki derbi maçı, hakem Arda Kardeşler tarafından yönetilecek.
10. Hafta Maç Programı ve Hakemleri
- 25 Ekim Cuma: 20.00 Adana Demirspor - Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan
- 26 Ekim Cumartesi: 13.30 Atakaş Hatayspor - Bellona Kayserispor: Zorbay Küçük
- 16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay
- 19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın
- 27 Ekim Pazar: 13.30 Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan
- 16.00 Corendon Alanyaspor - Onvo Antalyaspor: Yasin Kol
- 19.00 Fenerbahçe - Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
- 28 Ekim Pazartesi: 17.00 RAMS Başakşehir - ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
- 20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler
Futbolseverler, bu haftaki heyecan dolu karşılaşmaları büyük bir merakla bekliyor.