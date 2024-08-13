Süper Lig'de 9 Kulüp Disiplin Ceza Kuruluna Sevk Edildi

Süper Lig'de Disiplin Süreci Başladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig kapsamında 9 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
Disiplin Ceza Alan Kulüpler
TFF'nin resmi açıklamasına göre, disipline sevk edilen takımlar şunlardır:
- Galatasaray
- Kasımpaşa
- Fenerbahçe
- Adana Demirspor
- Net Global Sivasspor
- Trabzonspor
- Corendon Alanyaspor
- Beşiktaş
- Gaziantep FK
Trendyol 1. Lig Kulüpleri de Sevk Edildi
Ayrıca Trendyol 1. Lig ekiplerinden aşağıdaki takımlar da disiplin kuruluna gönderildi:
- Sakaryaspor
- Yeni Malatyaspor
- Kocaelispor
- Boluspor
- Fatih Karagümrük
- Amed Sportif Faaliyetler
- Ahlatcı Çorum FK
Teknik Adamlar da Disipline Sevk Edildi
TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca birkaç teknik adamı da disipline sevk etti. Bu isimler:
- İkas Eyüpspor Antrenörü Arda Turan
- Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu
- Boluspor Kulübü idarecisi Mahmut Çimender
Gelişmeler, Süper Lig ve 1. Lig ekipleri için disiplin süreçlerini etkileyecek ve dikkatle izlenecektir.