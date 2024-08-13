Süper Lig'de 9 Kulüp Disiplin Ceza Kuruluna Sevk Edildi

Süper Lig'de Disiplin Süreci Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig kapsamında 9 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Disiplin Ceza Alan Kulüpler

TFF'nin resmi açıklamasına göre, disipline sevk edilen takımlar şunlardır:

Galatasaray

Kasımpaşa

Fenerbahçe

Adana Demirspor

Net Global Sivasspor

Trabzonspor

Corendon Alanyaspor

Beşiktaş

Gaziantep FK

Trendyol 1. Lig Kulüpleri de Sevk Edildi

Ayrıca Trendyol 1. Lig ekiplerinden aşağıdaki takımlar da disiplin kuruluna gönderildi:

Sakaryaspor

Yeni Malatyaspor

Kocaelispor

Boluspor

Fatih Karagümrük

Amed Sportif Faaliyetler

Ahlatcı Çorum FK

Teknik Adamlar da Disipline Sevk Edildi

TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca birkaç teknik adamı da disipline sevk etti. Bu isimler:

İkas Eyüpspor Antrenörü Arda Turan

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu

Boluspor Kulübü idarecisi Mahmut Çimender

Gelişmeler, Süper Lig ve 1. Lig ekipleri için disiplin süreçlerini etkileyecek ve dikkatle izlenecektir.