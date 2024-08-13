Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Süper Lig'de 9 Kulüp Disiplin Ceza Kuruluna Sevk Edildi

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi. İşte disipline gönderilen takımlar ve nedenleri.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 19:25
Süper Lig'de 9 Kulüp Disiplin Ceza Kuruluna Sevk Edildi

Süper Lig'de Disiplin Süreci Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig kapsamında 9 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Disiplin Ceza Alan Kulüpler

TFF'nin resmi açıklamasına göre, disipline sevk edilen takımlar şunlardır:

  • Galatasaray
  • Kasımpaşa
  • Fenerbahçe
  • Adana Demirspor
  • Net Global Sivasspor
  • Trabzonspor
  • Corendon Alanyaspor
  • Beşiktaş
  • Gaziantep FK

Trendyol 1. Lig Kulüpleri de Sevk Edildi

Ayrıca Trendyol 1. Lig ekiplerinden aşağıdaki takımlar da disiplin kuruluna gönderildi:

  • Sakaryaspor
  • Yeni Malatyaspor
  • Kocaelispor
  • Boluspor
  • Fatih Karagümrük
  • Amed Sportif Faaliyetler
  • Ahlatcı Çorum FK

Teknik Adamlar da Disipline Sevk Edildi

TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca birkaç teknik adamı da disipline sevk etti. Bu isimler:

  • İkas Eyüpspor Antrenörü Arda Turan
  • Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu
  • Boluspor Kulübü idarecisi Mahmut Çimender

Gelişmeler, Süper Lig ve 1. Lig ekipleri için disiplin süreçlerini etkileyecek ve dikkatle izlenecektir.

İLGİLİ HABERLER

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak