Suriye Futbol Federasyonu Logosunu Yeniledi

Suriye Futbol Federasyonu Logosu Değişti

Suriye Futbol Federasyonu, tarihi bir dönüm noktasına imza atarak logosunu değiştirdi. 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından yeni bir kimlik arayışına giren federasyon, sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi aracılığıyla yeni logosunu duyurdu.

Yeni Logo Detayları

Eski logoda yeşil renkte iki yıldız ve kırmızı rengi içeren kartal simgesi dikkat çekerken, yenilenen logo kırmızı renkte üç yıldız ile tasarlandı. Ayrıca, yeni logosunda yeşil renk içeren kartal simgesi de yer alıyor.

Bu değişiklikler, Suriye futboluna yeni bir soluk getirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.