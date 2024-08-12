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Taha Akgül'den Hakemlere Tepki: "Bir Ülkenin Kaderiyle Oynandı"

Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Taha Akgül, hakemlerin kararlarını eleştirerek altın madalya hedefinin engellendiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 21:19
Taha Akgül'den Hakemlere Tepki: "Bir Ülkenin Kaderiyle Oynandı"

Olimpiyat Üçüncüsü Taha Akgül'den Sert Açıklamalar

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazanarak kariyerini noktalayan milli güreşçi Taha Akgül, yarı finaldeki hakem kararlarının kendisini altın madalyadan ettiğini belirtti.

Hayranları Tarafından Coşkuyla Karşılandı

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Akgül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Herkes elinden geleni yaptı ancak yarı finaldeki maçımız hakemlerin kararıyla kaybedildi. Olimpiyat şampiyonuyla dünya şampiyonunun mücadelesinde 'pasif' kararıyla sonuç belirlenmemeliydi. İnanılmaz bir mağlubiyet yaşadım. O altını alsaydım, ülke sıralamasında önemli bir sıçrama yapabilirdik. Hakemler aslında bir ülkenin kaderiyle de oynadı" ifadelerini kullandı.

Desteklerinden Dolayı Teşekkür Etti

Akgül, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ve Gençlik ve Spor Bakanı’nın kendilerine sağladığı destekleri de unutmadan, "Başkanımız bizimle 6-7 gün geçirerek büyük bir motivasyon sağladı. Altın madalya hedefimiz gerçekleşmedi ama bronz için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni Bir Hayat Başlıyor

Akgül, "Bu benim için yeni bir başlangıç. Ailemle vakit geçireceğim ardından ülkem için ne gerekiyorsa yapacağım" şeklinde konuştu.

Türk Güreş Federasyonu Başkanı’ndan Destek

Şeref Eroğlu, Taha Akgül’ün altın madalya kazanmasının engellendiğini vurgulayarak, "Taha, Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir efsane olarak kariyerini zirvede bitirdi. Hakemlerin tutumu, bir daha yaşanmasını istemediğimiz bir durum" dedi.

Teknik Direktör Abdullah Çakmar Veda Etti

Serbest Güreş Milli Takımı teknik direktörü Abdullah Çakmar, Taha Akgül ile 2012’den beri birlikte çalıştığını belirterek, "Taha’nın bu şekilde kariyerini sonlandırması üzücü. Burada hem Taha’nın hem de Türkiye’nin altın madalyalarını alındı. Ben de bu süreçte kariyerimi noktalamayı düşündüm" dedi.

Tüm bu yaşananların ardından Akgül, Türk güreşi için her zaman mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha Akgül'ü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda hayranı, coşkulu bir şekilde karşıladı. Akgül, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha Akgül'ü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda hayranı, coşkulu bir şekilde karşıladı. Akgül, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha Akgül'ü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda hayranı, coşkulu bir şekilde karşıladı. Akgül, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha Akgül'ü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda hayranı, coşkulu bir şekilde karşıladı. Akgül, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha Akgül'ü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda hayranı, coşkulu bir şekilde karşıladı. Akgül, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha Akgül'ü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda hayranı, coşkulu bir şekilde karşıladı. Akgül, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha Akgül'ü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda hayranı, coşkulu bir şekilde karşıladı. Akgül, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha Akgül'ü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda hayranı, coşkulu bir şekilde karşıladı. Akgül, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha Akgül'ü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda hayranı, coşkulu bir şekilde karşıladı. Akgül, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha Akgül'ü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda hayranı, coşkulu bir şekilde karşıladı. Akgül, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha Akgül'ü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda hayranı, coşkulu bir şekilde karşıladı. Akgül, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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