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Taha Akgül, UWW Teknik Komisyonu'na Seçildi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, UWW Teknik Komisyonu'na seçilerek uluslararası alanda önemli bir temsilci oldu.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 12:01
Taha Akgül, UWW Teknik Komisyonu'na Seçildi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Uluslararası Güreş Federasyonu (UWW) Teknik Komisyonu'na seçildi. Bu tarihi başarı, Türk güreşi için büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Akgül, bir dizi toplantıya katılmak amacıyla Hırvatistan’a gitti. Başkent Zagreb’de UWW Başkanı Nenad Laloviç, Avrupa Güreş Birliği Başkanı Karl-Martin Dittmann ve Azerbaycan Federasyon Başkanı Namiq Aliyev ile bir araya gelen Akgül, UWW Teknik Komisyonu'na girdi.

Akgül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Buraya seçilmek, Türk güreşi ve bizler adına büyük bir önem taşıyor. Ülkemizi uluslararası alanda da temsil etme imkanı bulacağız. Bu süreçte bizlere destek veren başta UWW Başkanı Sayın Nenad Laloviç, Başkanvekili Rodica Maria Yakşi ve Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yakşi'ye teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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