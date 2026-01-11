Tahkim Kurulu Erciyes 38 FK Cezalarını Onadı

TFF'nin bahis soruşturması sonrası disiplin kararları kesinleşti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında Disiplin Kurulu'na sevk edilen Erciyes 38 FK oyuncularına verilen cezaları onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, soruşturma sonucunda verilen cezalar şu şekilde kesinleşti:

Eren Kaya — 12 ay hak mahrumiyeti

Tuğay Adamcıl — 9 ay hak mahrumiyeti

Ali Kılıç — 3 ay hak mahrumiyeti

Güney Gençel — 3 ay hak mahrumiyeti

Burak Efe Arslan — 45 gün hak mahrumiyeti, Ethem Balcı — 45 gün hak mahrumiyeti, İsmail Karakaş — 45 gün hak mahrumiyeti, Mehmet Tosun — 45 gün hak mahrumiyeti

Ayrıca geçen sezon Erciyes 38 FK forması giyen ve bu sezon Kahramanmaraşspor'a transfer olan Hüseyin Fıstıkcı — 3 ay hak mahrumiyeti cezası da onandı.

