Tahkim Kurulu Erciyes 38 FK Cezalarını Onadı
TFF'nin bahis soruşturması sonrası disiplin kararları kesinleşti
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında Disiplin Kurulu'na sevk edilen Erciyes 38 FK oyuncularına verilen cezaları onadı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, soruşturma sonucunda verilen cezalar şu şekilde kesinleşti:
Eren Kaya — 12 ay hak mahrumiyeti
Tuğay Adamcıl — 9 ay hak mahrumiyeti
Ali Kılıç — 3 ay hak mahrumiyeti
Güney Gençel — 3 ay hak mahrumiyeti
Burak Efe Arslan — 45 gün hak mahrumiyeti, Ethem Balcı — 45 gün hak mahrumiyeti, İsmail Karakaş — 45 gün hak mahrumiyeti, Mehmet Tosun — 45 gün hak mahrumiyeti
Ayrıca geçen sezon Erciyes 38 FK forması giyen ve bu sezon Kahramanmaraşspor'a transfer olan Hüseyin Fıstıkcı — 3 ay hak mahrumiyeti cezası da onandı.
