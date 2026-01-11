Tahkim Kurulu Erciyes 38 FK Cezalarını Onadı

TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında Erciyes 38 FK futbolcularına verilen hak mahrumiyeti cezalarını onadı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:11
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:11
Tahkim Kurulu Erciyes 38 FK Cezalarını Onadı

Tahkim Kurulu Erciyes 38 FK Cezalarını Onadı

TFF'nin bahis soruşturması sonrası disiplin kararları kesinleşti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında Disiplin Kurulu'na sevk edilen Erciyes 38 FK oyuncularına verilen cezaları onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, soruşturma sonucunda verilen cezalar şu şekilde kesinleşti:

Eren Kaya — 12 ay hak mahrumiyeti

Tuğay Adamcıl — 9 ay hak mahrumiyeti

Ali Kılıç — 3 ay hak mahrumiyeti

Güney Gençel — 3 ay hak mahrumiyeti

Burak Efe Arslan — 45 gün hak mahrumiyeti, Ethem Balcı — 45 gün hak mahrumiyeti, İsmail Karakaş — 45 gün hak mahrumiyeti, Mehmet Tosun — 45 gün hak mahrumiyeti

Ayrıca geçen sezon Erciyes 38 FK forması giyen ve bu sezon Kahramanmaraşspor'a transfer olan Hüseyin Fıstıkcı — 3 ay hak mahrumiyeti cezası da onandı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM KURULU, ERCİYES 38 FK’LI FUTBOLCULARIN CEZALARINI ONADI.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM KURULU, ERCİYES 38 FK’LI FUTBOLCULARIN CEZALARINI ONADI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MHP'li Ahmet Erbaş'tan Kütahyaspor Taraftarına Karşıyaka Maçı İçin 2 Otobüs Desteği
2
İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan, Samsunspor’da Sağlık Kontrolünden Geçti
3
Balıkesirspor, Muhammed Resul Yıldırım ve Mehmet Emre Yar'ı Kadrosuna Kattı
4
Mürüvetnur Özkan, Ordu’da +70 kg Judo Türkiye Şampiyonu
5
Asya Kandemir 10 Yaşında: 16 Turnuvayı Set Vermeden Kazandı — Winter Cup’ta Türkiye’yi Temsil Edecek
6
Serhat Aydın: Türkiye’ye İlk Kez 5 Branşlı, Teleskopik Havuzlu Modern Pentatlon Tesisi
7
Mehmet Şamil Öztürk Göztepe'ye Transfer Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları