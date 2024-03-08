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Talisca'ya Galatasaray yolu yeniden göründü

Anderson Talisca, Al Nassr’da sakatlanarak sezonu erken bitirdi. Suudi Pro Lig’de oynamaya devam etmek istemeyen Brezilyalı yıldız için Galatasaray harekete geçti. Beşiktaş’ın eski golcüsünü kadrosuna katmak isteyen Aslan, Talisca için nasıl bir plan hazırladı? İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 08.03.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 13:32
Talisca'ya Galatasaray yolu yeniden göründü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’yle şampiyonluk yarışı içinde. Sarı-kırmızılılar, 2024-25 sezonuna da hazırlanıyor. Derrich Köhn, Carlos Vinicius ve Serge Aurier’i ara transferde renklerine bağlayan takım, transfer politikasını ayrılacak oyuncuları da göz önünde bulundurarak oluşturmaya çalışıyor.

Anderson Talisca

ANDERSON TALİSCA GİDİYOR MU?

Galatasaray’ın transfer listesindeki Anderson Talisca için şok bir iddia ortaya atıldı. Al Nassr forması giyen Brezilyalı yıldızın, Suudi Pro Lig’den ayrılmak istediği öne sürüldü. Kasından ameliyat olması gereken Talisca’nın, sezonu erken bitirdiği duyurulmuştu.

Galatasaray, Beşiktaş’ın eski golcüsü Anderson Talisca’yı transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor. Al Nassr’da büyük bir değişim yaşanacağı ve Talisca’nın da Avrupa’ya dönmek istediği söyleniyor. 15 milyon euro değerindeki Brezilyalı yıldızın, Suudi kulübüyle 2026’ya kadar kontratı var. Talisca’nın transferiyle ilgili çalışmaları, Sportif A.Ş’nin Başkan Yardımcısı Erden Timur yürütüyor.

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