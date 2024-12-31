TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan 2024'e Özel Yeni Yıl Mesajı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Yeni Yıl Kutlaması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2024 yılına girmeye hazırlandığımız bu günlerde, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, Türk basketbolu için önemli bir dönüm noktasına adım atıldığını vurguladı.

2024'te Önemli Adımlar

Yeni yıl mesajında Türkoğlu, "2024 yılı, hem kurumsal hem de sportif anlamda önemli adımlar attığımız, hafızalarda yer edecek bir yıl olacak. Basketbolumuzu daha da ileri taşımak adına Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışı başta olmak üzere tarihi projelere imza attık ve başarımızın temellerini güçlendirdik," ifadelerini kullandı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin Önemi

Basketbol Gelişim Merkezi'nin Türk basketbolunun geleceği açısından kalıcı bir temel oluşturacağına dikkat çeken Türkoğlu, "Bu yatırımı destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlıklarımıza ve emeği geçen tüm kurum ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla kapılarını açacak Basketbol Lisesi, Basketbol Gelişim Merkezi'nin en önemli parçalarından biri olacak. Türkiye'de bir ilk olan bu okul, 200 öğrenci kapasitesiyle sporcu eğitimi ve akademik gelişimi bir arada sunacak," değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası Başarı Hedefi

Sürdürülebilir başarıyı esas alan bir vizyonla Türk basketbolunu uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımaya devam edeceklerini ifade eden Türkoğlu, "2025 yılının ülkemize sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Türk basketbolunun daha büyük başarılara imza atacağına olan inancımla, tüm basketbol ailemizin ve sevgili basketbolseverlerin yeni yılını kutlar; spor dolu, sağlıklı ve keyifli bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum," sözlerini ekledi.