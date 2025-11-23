Tedesco 3 değişiklikle Rize 11'ini açıkladı — Jhon Duran 93 gün sonra ilk 11'de

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan Kayserispor maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Sarı kart cezası bulunan Nelson Semedo ile birlikte Edson Alvarez ve Anderson Talisca kadroda yer almadı; yerine İsmail Yüksek, Mert Müldür ve Jhon Duran ilk 11'de görevlendirildi.

Jhon Duran 93 gün sonra 11'de başladı

Kolombiyalı forvet Jhon Duran, Rize deplasmanıyla birlikte 11'deki yerini aldı. Uzun süren sakatlığın ardından 2 Kasım’daki Beşiktaş derbisinde forma giymiş ve takımına 1 gol kazandırmıştı. Duran, son iki Avrupa kupası maçında da görev almıştı. 23 Ağustos’ta Kadıköy’de oynanan Kocaelispor müsabakasının ardından 93 gün sonra tekrar ilk 11’de başladı.

Mert Müldür 2. kez 11'de

26 yaşındaki milli oyuncu Mert Müldür, Portekizli sağ bek Nelson Semedo’nun sarı kart cezası nedeniyle sağ bekte şans buldu. Müldür bu sezon ikinci kez ilk 11’de yer aldı.

Fenerbahçe’nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran 11'i ile başladı.

Yedekler arasında İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Youssef En Nesyri ve Anderson Talisca yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Sarı-lacivertli ekipte Nelson Semedo sarı kart cezası nedeniyle kadroda yoktu. Ayrıca milli takımlarında sakatlık yaşayan Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü ile yorgunluk sebebiyle Edson Alvarez Rize deplasmanında yer almadı.

Başkan Sadettin Saran takımı yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'Her Deplasman Bir Okul' projesi kapsamında Rize’de öğrencilerle bir araya geldikten sonra maçı izlemek üzere stada geldi. Protokol tribününde yerini alan Saran, karşılaşmayı takip etti. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar deplasman tribününü doldurdu; biletlerin kısa sürede tükenmesiyle taraftarlar ısınma sırasında futbolcuları tribüne çağırdı ve ilk düdükten itibaren takımlarını destekledi.

