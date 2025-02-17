Teksüt Bandırmaspor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 Yendi: Teknik Direktörlerin Yorumları

Teksüt Bandırmaspor, Uğur Okulları İstanbulspor maçı sonrası, teknik direktörler Mustafa Gürsel ve Osman Zeki Korkmaz'dan açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:06
Teksüt Bandırmaspor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 Yendi: Teknik Direktörlerin Yorumları

Teksüt Bandırmaspor, İstanbulspor'u Zorladı

Trendol 1. Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırmaspor, Uğur Okulları İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Bandırmaspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 40'a yükseltti.

Mustafa Gürsel: 'Mücadele ve İstek Açısından İyiyiz'

Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, 'Mücadele ve istek anlamında iyiyiz, bunu daha çok artırarak devam ettirmek istiyoruz' ifadelerini kullandı. Takımının gösterdiği performanstan dolayı oyuncularını tebrik eden Gürsel, 'Bu maç inşallah başlangıç olur' dedi.

Gürsel, 'İkinci golü de bulabilirdik. Eğer o golü atmış olsaydık maçı daha erken koparabilirdik. Kazanmak önemli, bu galibiyet bizim için çok hayatiydi' şeklinde sözlerine devam etti.

Osman Zeki Korkmaz: 'Haklarımız Yenildi'

Uğur Okulları İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, takımının iyi bir mücadele sergilediğini belirtti. Korkmaz, maçta haklarının yenildiğini öne sürerek, 'Yere yatmadan, zaman geçirmeden futbol oynamaya devam edeceğiz ve sonunda biz kazanacağız' dedi.

Korkmaz, VAR’dan iptal edilen bir golle ilgili de eleştirilerini dile getirerek, 'Yayıncı kuruluşun spor yorumcularının, iptal edilen golde topun izdüşümüne bakmalarını rica ediyorum. Bugün İstanbulspor'un net golü verilmedi' şeklinde konuştu.

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