Teksüt Bandırmaspor ve Alagöz Holding Iğdır FK 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 34. Haftasında Kritik Eşitlik

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1. Lig 34. haftasında, Teksüt Bandırmaspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele, ev sahibi takımın sahasında oynandı ve sonunda iki takımda 1 puan ile sahadan ayrıldı.

Mücadele Sonucu

Maçta Teksüt Bandırmaspor ve Alagöz Holding Iğdır FK ​1-1 eşitliği sağlayarak sahayı terk etti. Bu sonuç, her iki takım için de puan durumunu etkiledi ve ligin gidişatı açısından önemli bir an oldu.

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile Iğdır FK Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Teksüt Bandırmasporlu Hikmet Çiftçi (solda), rakibi ile mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile Iğdır FK Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Teksüt Bandırmasporlu Hikmet Çiftçi (solda), rakibi ile mücadele etti.