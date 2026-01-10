TFF 3. Lig 3. Grup: 1926 Bulancakspor 1-1 Fatsa Belediyespor

Maç Sonucu ve Özet

TFF 3. Lig 3. Grup 16. hafta maçında 1926 Bulancakspor ile Fatsa Belediyespor sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Karşılaşmanın ilk golü 26. dakikada Nurettin Küçükdeniz (penaltı) ile ev sahibinden gelirken, Fatsa ekibi 50. dakikada Alp Huy ile eşitliği sağladı.

Maç Bilgileri

Stat: Bulancak İlçe

Hakemler: Onur Can Dolğun, Sabri Üstünel, Fatih Etirli, Alper Keren Aras

Kadrolar

1926 Bulancakspor: Tunahan, Ataberk, Mertkan (Gökay dk. 46), Mustafa (Emircan dk. 73), Yunus Emre, Soner, Hüseyin Can, Ahmet Can, Abdullah, İsmail, Nurettin (Arda dk. 55)

Teknik Direktör: Bülent Demirkanlı

Fatsa Belediyespor: Mustafa, Alp, Bertu Alican (Kaan dk. 64), Emircan, Erdem (Berkay dk. 64), Furkan (Kayra dk. 46), Kadircan, Murat Can, Mustafa Emre, Oruç (Muhammed Said dk. 90), Ulaş (Rıdvan dk. 72)

Teknik Direktör: Ali Çalış

Goller ve Kartlar

Goller: Nurettin Küçükdeniz (dk. 26 pen.) (1926 Bulancakspor), Alp Huy (dk. 50) (Fatsa Belediyespor)

Sarı kartlar: Mustafa Gürbüz, Alp Huy, Emircan Alturan (Fatsa Belediyespor), Abdullah Yıldızer (1926 Bulancakspor)

