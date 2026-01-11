TFF 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor 1-1 Kapadokyaspor
Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, TFF 3. Lig 2. Grup 16. hafta maçında sahasında Kapadokyaspor ile karşılaştı ve müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler
Hakemler: Berkay Ağış, Alp Osman Karaosmanoğlu, Kerem Şenneyli
Malatya Yeşilyurtspor
Kadro: Eren Bilen, Eren Şimşek, Yusuf Yalçın Arslan, Bilal Ceylan, Fatih Kıran, Alperen Karaca (Umut Tanış dk. 72.), Emre Furtuna, Mehmet Güneş (Atilla Körgil dk. 72), Osman Tukul (Mustafa Umut Zaif dk. 90.), Ömer Uzun (Yunus Emre Atsız dk. 90), Furkan Söyler
Teknik Direktör: Taner Araz
Kapadokyaspor
Kadro: Baver Kuçkar, Turhan Kaya, Celal Doğan, Ahmet Üner, Musa Kavaklı (Ahmet Kayhan dk. 90), Engin Mustafa Ulutaş (Batuhan Nihat Ulutaş dk. 69), Mert Caymaz (Efe Serdar dk. 61), İbrahim Topaloğlu, Azat Çakar (Emirhan Kocasoy dk. 90), Osman Emirkan Demir (Ömer Faruk Can dk. 61), Metin Polat
Teknik Direktör: Recep Asil
Goller
Goller: Metin Polat (dk. 10) (Kapadokyaspor), Mehmet Güneş (dk. 23) (Malatya Yeşilyurtspor)
Sarı Kartlar
Sarı kartlar: Mehmet Güneş, Fatih Kıran, Emre Furtuna (Malatya Yeşilyurtspor), Celal Doğan (Kapadokyaspor)
