TFF 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor 1-1 Kapadokyaspor

TFF 3. Lig 2. Grup 16. haftada Malatya Yeşilyurtspor ile Kapadokyaspor Yeni Malatya'da 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 15:24
Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, TFF 3. Lig 2. Grup 16. hafta maçında sahasında Kapadokyaspor ile karşılaştı ve müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler

Hakemler: Berkay Ağış, Alp Osman Karaosmanoğlu, Kerem Şenneyli

Malatya Yeşilyurtspor

Kadro: Eren Bilen, Eren Şimşek, Yusuf Yalçın Arslan, Bilal Ceylan, Fatih Kıran, Alperen Karaca (Umut Tanış dk. 72.), Emre Furtuna, Mehmet Güneş (Atilla Körgil dk. 72), Osman Tukul (Mustafa Umut Zaif dk. 90.), Ömer Uzun (Yunus Emre Atsız dk. 90), Furkan Söyler

Teknik Direktör: Taner Araz

Kapadokyaspor

Kadro: Baver Kuçkar, Turhan Kaya, Celal Doğan, Ahmet Üner, Musa Kavaklı (Ahmet Kayhan dk. 90), Engin Mustafa Ulutaş (Batuhan Nihat Ulutaş dk. 69), Mert Caymaz (Efe Serdar dk. 61), İbrahim Topaloğlu, Azat Çakar (Emirhan Kocasoy dk. 90), Osman Emirkan Demir (Ömer Faruk Can dk. 61), Metin Polat

Teknik Direktör: Recep Asil

Goller

Goller: Metin Polat (dk. 10) (Kapadokyaspor), Mehmet Güneş (dk. 23) (Malatya Yeşilyurtspor)

Sarı Kartlar

Sarı kartlar: Mehmet Güneş, Fatih Kıran, Emre Furtuna (Malatya Yeşilyurtspor), Celal Doğan (Kapadokyaspor)

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

