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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Görüştü

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile EURO 2032 ve UEFA final hazırlıklarını görüştü.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 20:55
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Görüştü

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA ile İşbirliğini Güçlendiriyor

2024 UEFA Süper Kupa müsabakasını izlemek üzere Polonya'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen bu önemli görüşmeye TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları, UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da katıldı.

EURO 2032 ve UEFA Finalleri Üzerine Değerlendirmeler

Görüşmede, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032), 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi Finali hazırlıklarının son durumu masaya yatırıldı.

Türkiye'de UEFA Ofisi Açılması Planlanıyor

Ayrıca, Türkiye'de bir UEFA ofisinin açılması da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. UEFA Başkanı Ceferin, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu UEFA'nın genel merkezine davet etti.

Özel Hediye Taktimi

Görüşmenin sonunda, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin'e A Milli Takım formasını hediye etti. Ceferin de Hacıosmanoğlu'na 2024 UEFA Süper Kupa maçında kullanılacak topu takdim etti.

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