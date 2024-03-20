TFF’de istifa! O isim görevi bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya’nın istifa ettiği öğrenildi. Üst üste yaşanan gerginlik yüzünden görevi bıraktığı ve istifa ettiği söylenen Talay Papatya, 2014 yılından beri Göztepe Spor Kulübü’nde başkan yardımcı olarak görev yapmakta.

İstifaların devamı gelebilir

TFF’te görevi bıraktığını ve istifa ettiğini bildiren Talat Papatya olayı sonrasında, başka istifaların da gündeme gelebileceği konuşluyor.

Halil Umut Meler’ atılan yumruk, Riyad olayı, İstanbulspor’un sahadan çekilmesi ve son olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlar nedeniyle TFF’de başka istifaların da olabileceği iddia ediliyor.