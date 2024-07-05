TFF, Merih Demiral için hazırlanan 30 sayfalık savunmayı UEFA'ya sundu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda oynanan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın eliyle yaptığı bozkurt işareti nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan savunma dosyasını UEFA'ya sundu. Savunma dosyası, hem yerli hem de yabancı avukatlar tarafından detaylı bir şekilde hazırlandı.

Federasyon yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 30 sayfalık savunma dosyası UEFA Disiplin Kuruluna ulaştırıldı. Dosyada, daha önce benzer olaylarda alınan kararlara atıfta bulunularak, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok bölgesinde Türk kökenli halkların bin yıllık bir sembolü olduğu ifade edildi. Bu bağlamda, işaretin siyasi bir mesaj taşımadığı, aksine kültürel bir değer olduğunun altı çizildi.

Savunma dosyasında, bozkurt işaretinin tarihi ve kültürel önemi geniş bir perspektifte ele alındı. Bu işaretin, Türk mitolojisinde ve halk kültüründe derin köklere sahip olduğu, birlik ve beraberliğin simgesi olduğu belirtildi. Ayrıca, daha önce benzer durumlarla karşılaşan sporcuların ve kulüplerin örnekleri de dosyada yer aldı.