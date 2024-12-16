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TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in Cezalarını Onadı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezasını onayladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:44
TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in Cezalarını Onadı

TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in Cezalarını Onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e verilen cezaları onayladı. 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezası, TFF'nin internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Açıklamada, Dursun Özbek'in "sportmenliğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından uygulanan cezaların incelendiği ifade edildi. Alınan karar sonrasında, Özbek'in cezaları resmi olarak onaylanmış oldu.

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