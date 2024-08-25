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TFF ve Galatasaray'dan Christoph Daum'a Taziye Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray Kulübü, Christoph Daum'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 13:58
TFF ve Galatasaray'dan Christoph Daum'a Taziye Mesajı

Christoph Daum'un Vefatı Üzerine Taziye Mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Galatasaray Kulübü, ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

TFF'nin Taziye Mesajı

TFF, internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Türk futboluna önemli katkılar sunmuş olan Christoph Daum'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisi, taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazanmıştır. Daum, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor gibi önemli kulüplerde görev yapmış ve üç Süper Lig, bir Türkiye Kupası, bir Süper Kupa ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamıştır. Daum ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." şeklinde ifadeler kullandı.

Galatasaray Kulübü'nden Başsağlığı Mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş yıllarda Beşiktaş, Bursaspor ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Christoph Daum'un Türk futboluna katkıları her zaman hatırlanacak. Onun vefatını üzülerek öğrendik. Daum'un ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

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