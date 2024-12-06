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TFV Başkanı Üstündağ, FIVB Konsey Başkanı Seçildi

Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Konsey Başkanlığı'na seçilerek Türk voleybolu adına büyük bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 13:39
TFV Başkanı Üstündağ, FIVB Konsey Başkanı Seçildi

TFV Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Konsey Başkanı Seçildi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Konsey Başkanlığı görevine seçildiğini duyurarak büyük bir mutluluk ve gurur yaşadığını belirtti. Üstündağ, Maslak 42 Venue'de düzenlenen Brand&Sport Summit 2024'te yaptığı açıklamada, bu görevin Türk voleybolu için tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Dünya Voleybolunu Yönetecek

Mehmet Akif Üstündağ, “Ülkem adına hayırlı ve uğurlu olsun. Benim şahsımın orada olması değil, ülkemi en iyi şekilde temsil etmem önemli.” diyerek, tarihimizde ilk kez böyle bir göreve gelindiğinin altını çizdi. Üstündağ, “Artık dünya voleybolunu biz yöneteceğiz” sözleriyle Türk voleybolunun uluslararası arenada geldiği noktanın önemine dikkat çekti.

Yeni Sorumluluklar ve Hedefler

Üçüncü kez federasyon başkanlığına seçildiğini vurgulayan Üstündağ, “Biz dersimize çok iyi çalışıp, hata yapmadan, ülkemizi ayrıştıran değil birleştiren konumu yaratmak ve bunu en iyi şekilde temsil etmekle görevliyiz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye’nin uluslararası başarısının önemine değinerek, “Öyle bir ülke var ki çok kısa sürede başarı, kurumsallık, ekonomi ve altyapıyla mükemmel bir ülke; Türkiye.” ifadesini kullandı.

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'i Bekliyor

Başkan Üstündağ, bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final oynanacağı müjdesini vererek, kadınlarda en az iki Türk takımının finale yükselmesini beklediğini belirtip, “O zaman herkes de bizi tercih edebiliyor ve tercih edilmekten de mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Ev Sahipliği Müjdesi

Son olarak, Türkiye’nin FIVB Milletler Ligi’nin ikinci ayağına ev sahipliği yapacağının altını çizen Üstündağ, “Sinan Erdem'de oynayacağız.” açıklamasında bulundu. Dörtlü Final’in nerede oynanacağı hakkında ise, “Henüz net bir şey yok. Görüşmeler devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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