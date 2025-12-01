Thomas Reis: Sonuç Sebebiyle Üzgünüz | Samsunspor 1-1 Alanyaspor

Thomas Reis: Sonuç Sebebiyle Üzgünüz

Samsunspor, Alanyaspor karşısında 1-1 berabere kaldı

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, karşılaşmayı değerlendirdi.

Reis, son dakikalarda yedikleri golün maçın kaderini etkilediğini belirterek, takım olarak aldıkları sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Thomas Reis'in değerlendirmesi

"Sonuç sebebiyle biraz üzgünüz. İlk önce kendi hatalarımıza bakmamız lazım. En iyi performansımız değildi. İlk yarı her şey kontrol altındaydı. Rakibe sadece 2 şut şansı verdik. İkinci yarıda oyuncularımız biraz yorgundular. Daha sonrasında hatalar yaptık. Şanssız bir gol yedik. Rakibin şutu pasa dönüştü ve gol attılar. Hoca olarak bahanelere sığınmam ama hakem de en iyi performansını göstermedi. Yüzde 55 topa sahiptik ama 29 faul yaptık. Rakip 11 faul yaptı. Hakemin iyi bir performans gösterdiğini düşünmüyorum. Sonuçta berabere kaldık ve bu bizim hatalarımızdan dolayı oldu"

Reis, takımın performansını ve maç içindeki hataları samimi bir dille değerlendirirken, hakem yönetimiyle ilgili kaygılarını da dile getirdi. Samsunspor cephesinde önümüzdeki maçlara odaklanma vurgusu öne çıktı.

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS, 1-1 BERABERE KALDIKLARI ALANYASPOR MAÇINDAN ALDIKLARI SONUÇ NEDENİYLE ÜZGÜN OLDUKLARINI SÖYLEDİ.