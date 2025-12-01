Thomas Reis: Sonuç Sebebiyle Üzgünüz | Samsunspor 1-1 Alanyaspor

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig 14. haftasında 1-1 biten Alanyaspor maçının ardından alınan sonuçtan dolayı üzüntü duyduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 22:58
Thomas Reis: Sonuç Sebebiyle Üzgünüz | Samsunspor 1-1 Alanyaspor

Thomas Reis: Sonuç Sebebiyle Üzgünüz

Samsunspor, Alanyaspor karşısında 1-1 berabere kaldı

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, karşılaşmayı değerlendirdi.

Reis, son dakikalarda yedikleri golün maçın kaderini etkilediğini belirterek, takım olarak aldıkları sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Thomas Reis'in değerlendirmesi

"Sonuç sebebiyle biraz üzgünüz. İlk önce kendi hatalarımıza bakmamız lazım. En iyi performansımız değildi. İlk yarı her şey kontrol altındaydı. Rakibe sadece 2 şut şansı verdik. İkinci yarıda oyuncularımız biraz yorgundular. Daha sonrasında hatalar yaptık. Şanssız bir gol yedik. Rakibin şutu pasa dönüştü ve gol attılar. Hoca olarak bahanelere sığınmam ama hakem de en iyi performansını göstermedi. Yüzde 55 topa sahiptik ama 29 faul yaptık. Rakip 11 faul yaptı. Hakemin iyi bir performans gösterdiğini düşünmüyorum. Sonuçta berabere kaldık ve bu bizim hatalarımızdan dolayı oldu"

Reis, takımın performansını ve maç içindeki hataları samimi bir dille değerlendirirken, hakem yönetimiyle ilgili kaygılarını da dile getirdi. Samsunspor cephesinde önümüzdeki maçlara odaklanma vurgusu öne çıktı.

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS, 1-1 BERABERE KALDIKLARI ALANYASPOR MAÇINDAN ALDIKLARI...

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS, 1-1 BERABERE KALDIKLARI ALANYASPOR MAÇINDAN ALDIKLARI SONUÇ NEDENİYLE ÜZGÜN OLDUKLARINI SÖYLEDİ.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gökhan Alaş: "Her ne olursa olsun buradan galibiyetle ayrılmalıydık" – Hatayspor 3-3 Adana Demirspor
2
Guerreiro: Samsunspor Önünde 1 Puanı Hak Ettik
3
Okan Buruk Kadıköy’de Yenilmiyor: Fenerbahçe Önünde 3 Galibiyet 2 Beraberlik
4
Uğurcan, Sane ve İlkay ilk Fenerbahçe derbisinde
5
Thomas Reis: Sonuç Sebebiyle Üzgünüz | Samsunspor 1-1 Alanyaspor
6
Kubilayhan Yücel: 'Az hata yapsak galibiyet içten bile değildi' — Adana Demirspor 3-3 Hatayspor
7
Galatasaray Kadıköy'de 10 Derbide 5 Galibiyetle Seriyi Sürdürüyor

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı