Thomas Reis: "Yarın Güzel Bir Maç Olacak" — Samsunspor, Turkcell Süper Kupa

Thomas Reis, Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Yeni Adana Stadyumu'nda konuştu: "Yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Yayın Tarihi: 05.01.2026 19:14
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 19:25
Yeni Adana Stadyumu'nda ortak basın toplantısı

Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen ortak basın toplantısına Fenerbahçe ve Samsunspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, "Yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Reis, maçın yaklaşık olarak güzel ve çekişmeli geçeceğini ifade etti.

Reis, ilk yarıya bakınca yoğun maç trafiği yaşadıklarını, çok sakat oyuncuları olduğunu ancak takım olarak bu kulvarda olduklarını ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Teknik direktör, toplantıda ayrıca "İki hoca da iki takım da kazanmak için oynayacaktır" sözleriyle her iki ekibin de galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağını vurguladı.

