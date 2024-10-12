DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.147.092,86 0,46%

THY Avrupa Ligi'nde İkinci Hafta Sonuçları: Panathinaikos Zirvede

THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Panathinaikos liderlenirken, Fenerbahçe Beko Türk derbisinde galip geldi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 10:51
THY Avrupa Ligi'nde İkinci Hafta Sonuçları: Panathinaikos Zirvede

THY Avrupa Ligi'nde Lider Panathinaikos

Bu sezonun THY Avrupa Liginde ikinci hafta sonuçları itibarıyla Yunan ekibi Panathinaikos liderliğe yükseldi. Haftanın dikkat çekici karşılaşmalarından biri ise Türk derbisi oldu.

Fenerbahçe Beko'nun Başarısı

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes ile karşılaşarak 83-78 galip geldi ve sezonun ilk iki maçını kazanmış oldu. Fenerbahçe Beko'nun en skorer ismi Bonzie Colson 16 sayı ile öne çıktı, Anadolu Efes'te ise Dan Oturu 21 sayıyla takımına katkı sağladı.

Panathinaikos'un Galibiyeti

Ergin Ataman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Bayern Münih karşısında 94-79’luk skorla galip gelerek liderlik koltuğuna oturdu. Bu hafta oynanan maçlar sonunda Panathinaikos, Fenerbahçe Beko ile birlikte başarılı bir performans sergileyerek ikinci haftayı 2 galibiyetle tamamladı.

Türk Oyuncuların Performansı

Avrupa Ligi'nde bu hafta Türk basketbolcular da sahne aldı. Furkan Korkmaz sakatlığı nedeniyle Monaco’nun maçında yer almazken, Panathinaikos'tan Cedi Osman 5, Ömer Faruk Yurtseven ise 8 sayıyla katkıda bulundu.

Haftanın MVP'leri

Bu hafta MVP (En Değerli Oyuncu) ödülünü Sasha Vezenkov ve Neal Sako paylaştı. Vezenkov, Zalgiris’i 74-68 yendikleri maçta 17 sayı ve 11 ribaundla oynadı. Sako ise Virtus Segafredo Bologna karşısında 19 sayı ve 11 ribaund ile dikkat çekti.

Gelecek Haftanın Programı

THY Avrupa Ligi'nde önümüzdeki hafta takımlar iki maça çıkacak. Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ile 15 Ekim’de ve ALBA Berlin ile 17 Ekim’de karşılaşacak. Anadolu Efes, 15 Ekim’de Maccabi Playtika ile karşılaşacak.

Puan Durumu ve Sonuçlar

İkinci hafta sonunda liderlik sıralaması ise şu şekildedir:

  • 1. Panathinaikos
  • 2. Monaco
  • 3. Fenerbahçe Beko
  • 4. Kızılyıldız
  • 5. Barcelona
  • ...

Haftanın önemli sonuçları ise şu şekildedir:

  • Monaco-Maccabi Playtika: 85-79
  • Kızılıyıldız-Baskonia: 78-71
  • Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 78-83
  • Panathinaikos AKTOR-Bayern Münih: 94-79
  • ...

İLGİLİ HABERLER

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erciyes Uluslararası Bisiklet Yarışları 2023'te Başladı
2
Porto, Türk Asıllı İsveçli Futbolcu Deniz Gül'ü Kadrosuna Kattı
3
Dünya Ampute Futbol Federasyonu Genel Kurulu Ankara'da Toplanıyor
4
Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'den Çekilme Talebinde Bulundu
5
Emin Ger'den Kırkpınar'a Yabancı Dillerde Anons Desteği
6
Hidayet Türkoğlu: Türk Basketbolunun Geleceği İçin Birlikte Çalışacağız
7
Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal'dan Taraftara Moral Mesajı

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...