THY Avrupa Ligi'nde İkinci Hafta Sonuçları: Panathinaikos Zirvede

THY Avrupa Ligi'nde Lider Panathinaikos

Bu sezonun THY Avrupa Liginde ikinci hafta sonuçları itibarıyla Yunan ekibi Panathinaikos liderliğe yükseldi. Haftanın dikkat çekici karşılaşmalarından biri ise Türk derbisi oldu.

Fenerbahçe Beko'nun Başarısı

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes ile karşılaşarak 83-78 galip geldi ve sezonun ilk iki maçını kazanmış oldu. Fenerbahçe Beko'nun en skorer ismi Bonzie Colson 16 sayı ile öne çıktı, Anadolu Efes'te ise Dan Oturu 21 sayıyla takımına katkı sağladı.

Panathinaikos'un Galibiyeti

Ergin Ataman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Bayern Münih karşısında 94-79’luk skorla galip gelerek liderlik koltuğuna oturdu. Bu hafta oynanan maçlar sonunda Panathinaikos, Fenerbahçe Beko ile birlikte başarılı bir performans sergileyerek ikinci haftayı 2 galibiyetle tamamladı.

Türk Oyuncuların Performansı

Avrupa Ligi'nde bu hafta Türk basketbolcular da sahne aldı. Furkan Korkmaz sakatlığı nedeniyle Monaco’nun maçında yer almazken, Panathinaikos'tan Cedi Osman 5, Ömer Faruk Yurtseven ise 8 sayıyla katkıda bulundu.

Haftanın MVP'leri

Bu hafta MVP (En Değerli Oyuncu) ödülünü Sasha Vezenkov ve Neal Sako paylaştı. Vezenkov, Zalgiris’i 74-68 yendikleri maçta 17 sayı ve 11 ribaundla oynadı. Sako ise Virtus Segafredo Bologna karşısında 19 sayı ve 11 ribaund ile dikkat çekti.

Gelecek Haftanın Programı

THY Avrupa Ligi'nde önümüzdeki hafta takımlar iki maça çıkacak. Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ile 15 Ekim’de ve ALBA Berlin ile 17 Ekim’de karşılaşacak. Anadolu Efes, 15 Ekim’de Maccabi Playtika ile karşılaşacak.

Puan Durumu ve Sonuçlar

İkinci hafta sonunda liderlik sıralaması ise şu şekildedir:

1. Panathinaikos

2. Monaco

3. Fenerbahçe Beko

4. Kızılyıldız

5. Barcelona

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Haftanın önemli sonuçları ise şu şekildedir: