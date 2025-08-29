DOLAR
Tiago Djalo: Beşiktaş'ta Yeni Bir Şans

Tiago Djalo, Beşiktaş'a gelişini "kalitemi göstermek için yeni bir şans" olarak nitelendirdi; Burak Yılmaz ve Joao Mario'dan olumlu geri dönüş aldığını söyledi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 19:45
Siyah-beyazlıların yeni transferi Tiago Djalo, Beşiktaş'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti ve takıma katkı sağlama hedefini YouTube'da paylaşılan videoda anlattı.

Beşiktaş'a gelişindeki mutluluk

25 yaşındaki Portekizli stoper, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Burada olduğum için çok mutluyum. Kalitemi gösterebilmek adına benim için yeni bir şans. Büyük bir takıma geldiğimi biliyorum ve takımıma kupalar kazanma yolunda yardım etmek için heyecanlıyım."

Transfer süreci ve karar

Djalo transfer sürecini anlatırken, Beşiktaş'ın kendisini istediğini bildiğini ve kulübün büyüklüğünün kararında etkili olduğunu söyledi: "Geleceğim ve ne yapmak istediğim hakkında düşünüyordum ve Beşiktaş'ın beni gerçekten istediğini biliyordum. Büyük bir kulüp olduğunu bildiğim için buraya gelmeye karar verdim."

Beşiktaş hakkında daha önce olumlu şeyler duyduğunu belirten Djalo, takımda oynamış arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerin de kararında etkili olduğunu vurguladı: "Daha önceden Beşiktaş ile ilgili güzel şeyler duydum. Burada oynamış arkadaşımla konuştum ve hepsi bana güzel şeyler anlattı. Tabii ben de Beşiktaş'ın iyi bir takıma sahip olduğunu hem kendi liginde hem de Şampiyonlar Ligi’nde iyi işler yaptığını biliyordum. Böylece, takıma katılmayı kabul etmek benim için çok da zor olmadı."

Eski takım arkadaşlarından tavsiyeler

Djalo, eski Beşiktaşlı ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile olan konuşmasına da değindi: "Burak Yılmaz' ile konuştum. Lille’de beraber oynadığımız dönemden tanıdığım bir arkadaşım kendisi ve o, hem kulüp hem de taraftarlar hakkında birçok güzel şey söyledi."

Ayrıca Joao Mario ile de görüştüğünü belirten Djalo, onun da hem takım hem de kulüp hakkında olumlu şeyler aktardığını kaydetti: "Ayrıca, Joao Mario ile konuştum. Onu da uzun zamandır tanıyorum. O da hem takım hem de kulüp hakkında güzel şeyler söyledi."

Beşiktaş'ın resmi YouTube kanalında paylaşılan video, Djalo'nun takıma adaptasyon süreci ve hedeflerine ilişkin ilk izlenimlerini içeriyor.

