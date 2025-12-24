TMOK 2024 Türkiye Fair Play Ödülleri Ataköy'de sahiplerini buldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Fair Play Ödülleri töreni, Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirildi. Törene TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, ödül hak edenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören ve özel onur ödülü

Törende, Tanıtım, Kariyer, Davranış ve Toplumsal olmak üzere dört ana kategoride çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi. Etkinlikte ayrıca Dünya Fair Play Ödülleri ve Avrupa Fair Play Ödülleri de sahiplerine teslim edildi. TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu tarafından milli atıcı Yusuf Dikeç'e törenden önce özel bir onur ödülü verildi; ödülünü TMOK Başkanı Ahmet Gülüm takdim etti.

Yusuf Dikeç, ödül takdimi sonrası yaptığı açıklamada: "Uzun yıllardır devam eden bir ödül töreni geleneğinde ilk defa böyle bir plaketin bana verilmesinden çok mutluluk duydum. İnsanların onurlandırılması için ölmelerini beklememize gerek yok. Gençler, 'Biz de senin gibi şampiyon olacağız' diyor. Böyle hatırlandığım için TMOK’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Gülüm'ün değerlendirmesi

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, Yusuf Dikeç hakkında şunları söyledi: "Olimpiyat oyunları, bir sporcunun hayatı boyunca ulaşmak istediği en önemli olgudur. Bu olguyu bir sporcu, bir kez yaşar. O bize bunu beş kez yaşattı. Her birinde de ayrı başarılara imza attı. Yusuf Dikeç, Türkiye’nin en değerli spor insanlarından biri. Onu Anma ve Onurlandırma Komisyonu olarak onurlandırmamız çok değerli. Esas önemli olan ise onun alacağı madalyalar. Kazandığı madalyalarla ülkeyi onurlandırması çok değerli. Bunu da yapabilecek güce, iradeye ve sporcu disiplinine sahip".

Gülüm ayrıca "’Fair Play’ mirasını daha ileri taşımak zorunda olduğumuzu" vurgulayarak, TMOK'un ve Fair Play Komisyonu'nun yeni dönemde bu mirası öne çıkarma kararlılığında olduğunu belirtti ve sporda futbol dışındaki değerleri öne çıkarmaya yönelik hedeflerini paylaştı.

Haldun Domaç: Projelerle gençlere uzanıyoruz

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, komisyonun yürüttüğü projelere dikkat çekti: "Geçen dönemden kalan 'Üniversiteler kervanı' projesi vardı. Bunun dışında 2 yeni proje başlattık. Bunlardan bir tanesi de 'Bir sporcu bir okul' projesi. Yeni filizlenenlere uzanmamız gerekiyor. Bu projeyle ortaokul ve lise düzeyine indik. Bunun dışında 'Fair Play Buluşmaları' düzenliyoruz. Bunların ikisini Muğla ve Kırklareli’nde yaptık. Orada da güzel işler yaptık. İstanbul’da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Spor şehri İstanbul' projesi var. Bu projenin bir ayağında da biz varız" sözlerine yer verdi.

Ödül alanlar

Kariyer Dalı

Büyük Ödül: Umut Ünlü (Paralimpik yüzücü). Şeref Diploması Ödülü: Recep Uçar (Çaykur Rizespor Teknik Direktörü), Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, Öznur Cüre Girdi (Paralimpik okçu). Kutlama Mektubu: Ata Atakul (Beden eğitimi öğretmeni), Gülşah Sırakaya (Beden eğitimi öğretmeni), Kuzey Tunçelli (Milli yüzücü).

Tanıtım Dalı

Büyük Ödül: Yusuf Dikeç (Milli atıcı). Şeref Diploması Ödülü: Alperen Şengün (Milli basketbolcu), Toprak Razgatlıoğlu (Milli motosikletçi), Ejder Sözen (Okçuluk antrenörü). Kutlama Mektubu: Ragıp Vural Tandoğan (Yüzücü), Alp Pehlivan (Yorumcu).

Davranış Dalı

Büyük Ödül: Daniele Santarelli (A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü). Şeref Diploması Ödülü: Denizli Çamlık FK, Sakine Küçükakyüz (Tekvando antrenörü), Melihşah Katman (Atletizm eğitmeni). Kutlama Mektubu: Sakarya Harmanlıkspor, Selçuk Erdoğan (17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü), Boyabat Eğitimspor Kadın Futbol Takımı.

Toplumsal

Ferhunde Tuba Üstünkal (Beden eğitimi öğretmeni), Tekirdağ Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu.

Avrupa Fair Play Ödülleri

Bursaspor Taraftarları, Nizip SK, Bahri Vreskala.

Dünya Fair Play Ödülleri

Ebru Kavzan, Doç. Dr. Recep Cengiz.

Tören, Türkiye spor camiasında Fair Play değerlerinin öne çıkarılması ve genç kuşaklara örnek teşkil etmesi hedefiyle tamamlandı.

