TOFAŞ, Manisa Basket'i Dramatik Maçta 109-106 Yendi

TOFAŞ, Manisa Basket'i İkincil Uzatmada Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında, Manisa Basket ile TOFAŞ arasında oynanan karşılaşma büyük bir mücadeleye sahne oldu. Normal süresi 89-89 eşitlikle tamamlanan maçta, TOFAŞ, deplasmanda Manisa Basket'i 2 uzatma periyodu sonucunda 109-106 mağlup etti.

Maçın Dönüm Noktaları

Normal sürenin yanı sıra her iki uzatma da takımın sergilediği performans açısından kritik anlarla doluydu. TOFAŞ, bu galibiyetle önemli bir moral kaynağı bulurken, Manisa Basket sahasında göstermiş olduğu direnç ile beğeni topladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.