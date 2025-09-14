Tokyo 20. Dünya Atletizm Şampiyonası — 2. Gün: Jefferson-Wooden Rekoru, Seville 9.77

Tokyo'da 20. Dünya Atletizm Şampiyonası ikinci gününde öne çıkanlar

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı. Organizasyonun ikinci gününde altı disiplinde madalya heyecanı yaşanırken, şampiyona genelinde 500 binin üzerinde bilet satıldığı açıklandı.

Maraton: Jepchirchir altın, Paternain tarihe geçti

Peres Jepchirchir kadınlar maratonunu 2.24.43 ile kazanarak sezonun en iyi derecesine imza attı. İkinci sırada Etiyopyalı Tigist Assefa 2.24.45 ile yer alırken, Uruguaylı Julia Paternain 2.27.23 ile bronz madalyaya uzandı.

Paternain, dünya sıralamasında 288. sırada yer almasına karşın bronz madalya elde ederek ülkesinin Dünya Atletizm Şampiyonası tarihindeki ilk madalyasını kazandı. Yarış sonrası Paternain, antrenörüyle konuşup hedeflerini paylaştığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: Madalya mı? Radarda bile gözükmedi. Yarıştan önceki gece antrenörümle konuştum. Üç hedefimiz vardı. C hedefi sadece yarışı bitirmekti çünkü hava çok sıcak ve nemliydi. B hedefi, belki ilk 30'a girmekti. A hedefi ise ilk sekize girmekti. Hepsi bu.

Disk atma ve uzun atlama

Kadınlar disk atmada ABD'li Valerie Allman 69.48 m ile şampiyon oldu ve Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ilk kez altın madalya kazandı. Hollandalı Jorinde van Klinken 67.50 m ile ikinci, Kübalı Silinda Morales 67.25 m ile üçüncü oldu.

Kadınlar uzun atlamada olimpiyat şampiyonu Amerikalı Tara Davis-Woodhall 7.13 ile dünya şampiyonu olurken başarısını Paralimpik şampiyonu eşi Hunter Woodhall ile kucaklaşarak kutladı. Alman Malaika Mihambo 6.99 ile gümüş, Kolombiyalı Natalia Linares 6.92 ile bronz madalya kazandı.

Uzun mesafede Gressier zirvede

Erkekler 10.000 metrede Jimmy Gressier 28.55.77 ile altını alırken, Etiyopyalı Yomif Kejelcha 28.55.83 ile gümüş ve İsveçli Andreas Almgren 28.56.02 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Sprintler: Seville altın, Jefferson-Wooden rekor kırdı

Günün en çok ilgi çeken yarışlarında erkekler 100 metrede Jamaikalı Oblique Seville rakiplerini geride bırakarak kişisel en iyi derecesi 9.77 ile birinciliğe ulaştı. Jamaikalı Kishane Thompson 9.82 ile gümüş, ABD'li Noah Lyles 9.89 ile bronz madalya aldı.

200 metrede son olimpiyat şampiyonu Botsvanalı sprinter Letsile Tebogo, hatalı çıkış nedeniyle diskalifiye edildi.

Kadınlar 100 metrede ABD'li Melissa Jefferson-Wooden 10.61 ile şampiyona rekorunu kırdı. Jamaikalı Tina Clayton 10.76 ile ikinci, Saint Lucia'dan Julien Alfred 10.84 ile bronz madalya aldı. Jefferson-Wooden'ın derecesi, 2021 Tokyo Oyunları'nda Elaine Thompson-Herah'ın olimpiyat rekoruyla eşitlendi.

Beklenmedik elenme

İkinci günde hayal kırıklığı yaşayan isimlerden biri de Norveçli atlet Jakob Ingebrigtsen oldu. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu atlet, 1500 metre elemelerinde serisinde 8. olarak elendi.

Yarın Türk sporcuların programı

Organizasyonun üçüncü gününde erkekler maratonda İlham Tanui Özbilen, Kaan Kigen Özbilen ve Sezgin Ataç mücadele edecek. Erkekler çekiç atma elemelerinde Halil Yılmazer ve Özkan Baltacı, 400 metre engelli elemede Berke Akçam ve İsmail Nezir yarışacak. Erkekler sırıkla atlamada finalinde Ersu Şaşma sahne alacak; Ersu Şaşma'nın final mücadelesi yarın TSİ 13.49'da başlayacak.

Genel bilgiler

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getiren organizasyonda 200 ülkeden 2200 sporcu mücadele ediyor. 9 gün sürecek şampiyona boyunca 49 kategoride 147 madalya dağıtılacak. Türkiye organizasyona 12 erkek ve 8 kadın sporcu ile katılıyor.