Top ağlara gitti, bir dokunuş tüm takımı yaktı

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kırmızılı takım Karagümrük takımına ev sahipliği yaparken ender rastlanacak durum görüldü.

Top ağlara gitti, bir dokunuş tüm takımı yaktı
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Fatih Karagümrük forması giyen Serdar Dursun yaptığı hareket ile kafaları karıştırdı. Köşe vuruşunda Kevin Lasagna kafayı vurdu ve top ağlara giderken Serdar Dursun arka direk üzerinde topa dokunmasıyla ofsayt bayrağı devreye girdi.

derbi öncesi

TAKIMINI YAKTI

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray 3 puan almak için sahaya çıkarken Serdar Dursun'un bu hamlesi galibiyet seslerini yükseltti. Fatih Karagümrük ve Galatasaray gibi zorlu deplasman üzerinden 1 puan alma şansı adeta itildi.

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