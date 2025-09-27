Toprak Razgatlıoğlu, Superbike İspanya'da İlk Yarışı Kazandı

Aragon'da üst üste 13. kez podyumun zirvesine çıktı

Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki 10. ayağının ilk yarışında birinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Yarış, Alcaniz şehrindeki 5,077 kilometrelik Motorland Aragon Pisti'nde düzenlendi. Aragon'daki superpole seansını ikinci sırada tamamlayan Toprak, yarışa en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega'nın arkasında başladı ve baştan sona üstün bir performans göstererek yarışı kazandı.

Red Bull sporcusu Toprak, bu sonuçla sezonun 13'üncü zaferine ulaşırken, Aragon'daki ilk birinciliğini de elde etti. Ayrıca Toprak, bu sonuçla kendi WSBK rekorunu egale etti.

Genel klasmanda puanını 494'e yükselten Toprak Razgatlıoğlu, liderliğini korudu ve yarışı ikinci bitiren Bulega ile arasındaki farkı 44 puana çıkardı.

Yamaha Motoxracing takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu ise yarışı 16. sırada tamamladı.

Şampiyonada yarın yapılacak superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla TSİ 12.00 ve 15.00'te başlayacak.