Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 31-28 Geçti

Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un Zaferi

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabında heyecan dorukta! Trabzon Büyükşehir Belediyespor, 3. ve son maçında Köyceğiz Belediyespor'u 31-28'lik sonuçla mağlup etti.

Mücadele Detayları

Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde gerçekleşen bu zorlu mücadelenin ilk yarısı 16-13 skorla ev sahibi takımın lehine sonuçlandı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 31-28'lik skorla tamamlayarak sahadan galip ayrıldı.

Üst Tura Yükseliş

Bu galibiyetle Trabzon ekibi, bir üst tura yükselmeyi başardı. Trabzon Büyükşehir Belediyespor, sıradaki turda Spor Toto Spor Kulübü ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu eşleşmeyi de kazanarak Avrupa Kupası'na katılma hakkı elde etmeyi hedefliyor.

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabı 3. ve son maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 31-28 yendi.

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabı 3. ve son maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 31-28 yendi.