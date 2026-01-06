Trabzonspor 2026'ya Moralsiz Girdi: Süper Kupa Yarı Finalinde 4-1 Yenildi

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a 4-1 yenilerek 2026'ya moralsiz başladı; üç büyüklere karşı galibiyet hasreti 15 maça çıktı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:52
Trabzonspor 2026'ya Moralsiz Girdi: Süper Kupa Yarı Finalinde 4-1 Yenildi

Trabzonspor 2026'ya Moralsiz Girdi: Turkcell Süper Kupa'da 4-1 Yenilgi

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor, 2026 yılına moral kaybıyla başladı. Gaziantep'te oynanan karşılaşma, bordo-mavililerin kupaya veda etmesiyle sonuçlandı.

Maç ve kadro eksikleri

Gaziantep'e sakat ve eksik oyuncuların fazlalığı ile giden bordo-mavililer, sahadan 4-1 mağlup ayrılarak turnuvadan elendi. Bu sonuç, takımın sezon başında yaşadığı sıkıntıları ve büyük maçlardaki performans sorunlarını gözler önüne serdi.

Büyük maçlarda süren galibiyet hasreti

Trabzonspor son iki yılda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı galip gelemedi. Yaklaşık 800 gündür İstanbul'un üç büyüklerine karşı resmi mücadelelerde zafer elde edemeyen Karadeniz temsilcisi, 2026 yılının ilk günlerinde bu hasreti sürdürerek galibiyet özlemini 15 maça çıkardı.

Fatih Tekke dönemi: 7 maçta kazanamama

Fatih Tekke yönetiminde bordo-mavililer büyük maçlarda başarı yakalayamadı. Tekke ile geçen dönemde takım, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1; ligde Galatasaray'a 2-0; Ziraat Türkiye Kupası finalinde 3-0 mağlup oldu. Bu sezon Tekke idaresinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybedilirken, Galatasaray ile golsüz berabere kalındı. Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 biten maçın ardından Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a 4-1 yenilen Trabzonspor, Fatih Tekke ile büyük maç kazanamama serisini 7 maça çıkardı.

Trabzonspor'un son iki yıldaki derbi sonuçları

2026

Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 1 (Turkcell Süper Kupa yarı finali)

2025

15.02.2025: Beşiktaş : 2 - Trabzonspor: 1

06.04.2025: Fenerbahçe: 4 - Trabzonspor: 1

10.05.2025: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2

14.05.2025: Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 0 (Türkiye Kupası finali)

14.09.2025: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 0

01.11.2025: Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0

14.12.2025: Trabzonspor: 3 - Beşiktaş: 3

2024

21.01.2024: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 5

04.02.2024: Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0

17.03.2024: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3

23.05.2024: Beşiktaş: 3 - Trabzonspor: 2 (Türkiye Kupası finali)

15.09.2024: Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1

03.11.2024: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3

16.12.2024: Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3

Bu tablo, bordo-mavili takımın son iki yıldaki derbi kâbusunu ve büyük maçlarda yaşadığı sıkıntıları net şekilde ortaya koyuyor.

TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇINDA GALATASARAY’A 4-1 MAĞLUP OLAN TRABZONSPOR, 2026 YILINA...

TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇINDA GALATASARAY’A 4-1 MAĞLUP OLAN TRABZONSPOR, 2026 YILINA MORALSİZ BAŞLADI. BORDO-MAVİLİLER, DERBİ HASRETİNİ İSE 15 MAÇA ÇIKARDI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altay’da Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya Fesih Hakkını Kullanmadı
2
Göztepe Basketbol, 26 Yaşındaki Pivot Kılıçarslan Şenkahya'yı Transfer Etti
3
Kütahya, 2025'te Gençlik ve Sporda Türkiye 4.’sü
4
Kayseri 2025: 842 bin 338 sporsever ve 655 madalya ile Dünya Spor Başkenti adayı
5
Aydın'da Geleceğin Sporcuları Antrenmanlara Devam Ediyor
6
Trabzonspor 2026'ya Moralsiz Girdi: Süper Kupa Yarı Finalinde 4-1 Yenildi
7
TFF Tahkim Kurulu 123 Futbolcunun Hak Mahrumiyeti Cezalarını Onadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları