Trabzonspor 2026'ya Moralsiz Girdi: Süper Kupa Yarı Finalinde 4-1 Yenildi

Trabzonspor 2026'ya Moralsiz Girdi: Turkcell Süper Kupa'da 4-1 Yenilgi

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor, 2026 yılına moral kaybıyla başladı. Gaziantep'te oynanan karşılaşma, bordo-mavililerin kupaya veda etmesiyle sonuçlandı.

Maç ve kadro eksikleri

Gaziantep'e sakat ve eksik oyuncuların fazlalığı ile giden bordo-mavililer, sahadan 4-1 mağlup ayrılarak turnuvadan elendi. Bu sonuç, takımın sezon başında yaşadığı sıkıntıları ve büyük maçlardaki performans sorunlarını gözler önüne serdi.

Büyük maçlarda süren galibiyet hasreti

Trabzonspor son iki yılda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı galip gelemedi. Yaklaşık 800 gündür İstanbul'un üç büyüklerine karşı resmi mücadelelerde zafer elde edemeyen Karadeniz temsilcisi, 2026 yılının ilk günlerinde bu hasreti sürdürerek galibiyet özlemini 15 maça çıkardı.

Fatih Tekke dönemi: 7 maçta kazanamama

Fatih Tekke yönetiminde bordo-mavililer büyük maçlarda başarı yakalayamadı. Tekke ile geçen dönemde takım, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1; ligde Galatasaray'a 2-0; Ziraat Türkiye Kupası finalinde 3-0 mağlup oldu. Bu sezon Tekke idaresinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybedilirken, Galatasaray ile golsüz berabere kalındı. Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 biten maçın ardından Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a 4-1 yenilen Trabzonspor, Fatih Tekke ile büyük maç kazanamama serisini 7 maça çıkardı.

Trabzonspor'un son iki yıldaki derbi sonuçları

2026

Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 1 (Turkcell Süper Kupa yarı finali)

2025

15.02.2025: Beşiktaş : 2 - Trabzonspor: 1

06.04.2025: Fenerbahçe: 4 - Trabzonspor: 1

10.05.2025: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2

14.05.2025: Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 0 (Türkiye Kupası finali)

14.09.2025: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 0

01.11.2025: Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0

14.12.2025: Trabzonspor: 3 - Beşiktaş: 3

2024

21.01.2024: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 5

04.02.2024: Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0

17.03.2024: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3

23.05.2024: Beşiktaş: 3 - Trabzonspor: 2 (Türkiye Kupası finali)

15.09.2024: Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1

03.11.2024: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3

16.12.2024: Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3

Bu tablo, bordo-mavili takımın son iki yıldaki derbi kâbusunu ve büyük maçlarda yaşadığı sıkıntıları net şekilde ortaya koyuyor.

TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇINDA GALATASARAY’A 4-1 MAĞLUP OLAN TRABZONSPOR, 2026 YILINA MORALSİZ BAŞLADI. BORDO-MAVİLİLER, DERBİ HASRETİNİ İSE 15 MAÇA ÇIKARDI.