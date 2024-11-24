Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Trabzonspor, Adana Demirspor ile Karşılaşıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdi.

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Karşılaşma, Papara Park'ta yarın saat 20.00'de başlayacak. Maçı ise hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Eren Elmalı (sağda) da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Eren Elmalı (sağda) da yer aldı.