Trabzonspor aradığı yıldızları buldu: 2 isim birden geliyor

Trabzonspor, ocak ayını hareketsiz geçirdi ancak Avrupa'daki transferini tamamladıktan sonra çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer, ilk önce Borussia Dortmund'dan sağ bek Thomas Mauiner transferini gerçekleştirdi, şimdi de orta saha ve sol bek pozisyonlarını da güçlendirme çalışmalarına başladı.

MEUNİER İLE 1.5 YILLIK ANLAŞMA

Trabzonspor, önceki gün Trabzon'a getirilen Thomas Meunier'in KAP'a transferini duyurdu. Yayınlanan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki sağ bek ike 1,5 yıllığına bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Borussia Dortmund'a transfer ücreti ödenmeyecek ancak deneyimli futbolcuya sezonun sonuna kadar 850 bin euro maaş verilecek. Gelecek yıl kendisine 1,5 milyon euro garanti ücreti ve 500 bin euro kontrat ücreti ödenecek.





Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği üzerine takıma katılan Meunier, Borussia Dortmund'a geçmeden önce uzun yıllar PSG'de forma giydi. Lisansının verilmesinin ardından Meunier, Gençlerbirliği'ne karşı oynanacak maçın kadrosuna katıldı.

2 İSİM İÇİN ONAY GELDİ

Scout raporuyla gündeme gelen, ayrıca teknik heyet tarafından da onaylanan Folcarelli ve Bocat'la ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Folcarelli'nin kulübü Ajaccio'yu büyük oranda ikna eden Trabzonspor, şimdi de 24 yaşında olan orta saha oyuncusuyla ilgili son sorununu çözmeye çalışıyor. St. Troyden'in 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Junior Bocat'ın transfer süreci de olumlu ilerliyor. Fransız futbolcu geleceğinden emin ve Belçika kulübüyle müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildi.





İKİSİ DE BONSERVİSİ İLE GELECEK

Trabzonspor, transfer yoluyla her iki oyuncuyu kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Bordo-mavili kulüp yetkilileri, son ayrıntıları tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor ve Bocat ile Folcarelli'nin transferlerini yarına kadar resmi olarak açıklamaları bekleniyor.