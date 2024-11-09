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Trabzonspor Başkanı Doğan: 'Şenol Güneş Zirveye Taşıyacak!'

Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş'ten bu sezon zirve yarışı bekliyor ve taraftara mahcubiyet duyduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 16:29
Trabzonspor Başkanı Doğan: 'Şenol Güneş Zirveye Taşıyacak!'

Trabzonspor'dan Zirve Beklentisi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş’ten bu sezon zirve yarışına dahil olmayı beklediklerini dile getirdi. Doğan, Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin Merter'de düzenlediği delege buluşmasında, "Şenol hocaya güvenimiz tam. Trabzonspor'u bulunduğu yerden çıkartıp muhakkak ki zirve yarışının içine sokacaktır; bizim temennilerimiz bu yönde." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'e Güven Tam

Doğan, Güneş'in Türkiye’nin en önemli teknik direktörlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Kendisi hem Trabzon'da hem de bir İstanbul takımında şampiyonluk yaşadı. Bu konuda taraftara mahcubuz, ama Şenol hocaya güvenimiz tam." dedi.

Disiplin Kurulu Açıklaması

Doğan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili gelen bir soruya cevap vererek, "Trabzonsporlu olmak her yerde ilk olmak anlamına da geliyor. Hak ettiğimiz yere gelmek için mücadelemiz devam edecek." şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Rizespor Maçında Temenniler

Çaykur Rizespor ile oynayacakları maç hakkında da konuşan Doğan, "2 şehir kardeştir, komşudur. Hak edenin kazandığı, hakemin hiçbir şekilde sahaya müdahil olmadığı bir maç diliyorum." şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Rizespor yönetimiyle olan bağlarının güçlü olduğunu da belirten Doğan, hakem hatalarına yönelik tepkilerinin devam edeceğini ifade etti.

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