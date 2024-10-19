Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Adaylık Açıklaması ve Kulüp Gündemi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Adaylık Mesajı

Trabzonspor Kulübü'nün başkanı Ertuğrul Doğan, aralık ayında yapılması planlanan olağan genel kurulda yeniden aday olup olmayacağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, "Ben bugüne kadar başladığım herhangi bir işi yarım bırakmadım." derken, camiaya karşı duygularını da iletti.

Saha Performansı ve Ekonomik Durum

Başkan Doğan, Papara Park'ta düzenlediği basın toplantısında, kulüp için en kritik konuların başında Bankalar Birliği ile olan süreçlerin geldiğini söyledi. Sözlerine, "Trabzonspor için çok önemli bir adım. Ekonomik anlamda, futboldaki devrimimizin bir benzerini gerçekleştirmemiz gerekiyor," ifadeleriyle devam etti. Ayrıca, kulübün mevcut borcunun 3 milyar 150 milyon lira civarına düştüğünü vurguladı.

Gelir Artışının Önemi

Doğan, kulübün asıl probleminin gelir ve gider dengesi olduğunu belirtti. "Trabzonspor gelirlerini artırmak zorunda. Eğer durursak, kulüp 3-4 yıl içinde aynı sıkıntılara tekrar dönebilir. Bunun için İstanbul'da ve Trabzon'da gelir getirici projeler üzerinde çalışıyoruz," dedi. Doğan, mali yapıyı güçlendirmek için uzun vadeli planlar yaptıklarını ifade etti.

Camiaya Karşı Mahcubiyet

Doğan, saha içindeki sonuçların camiayı üzüntüye uğrattığını belirtirken, "Şenol hocamızla birlikte bunu aşacağımıza inanıyorum," diye ekledi. Ekonomik açıdan yöneticilerin önemli adımlar attığını söyleyen Doğan, "Geçmişte yaşanan kötü günler geride kaldı. Artık Trabzonspor, hem taraftarını hem de yatırımcılarını mutlu edecek bir yapı oluşturacak," şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un Hedefleri ve Hakem Kararları Üzerine Yorumlar

Başkan Doğan, hakem kararları ile ilgili görüşlerini de dile getirerek, "Trabzonspor'un ligin başından beri açıkça katledildiğini düşünüyorum. Bu konudaki açıklamalarımızı yaptık, ancak zamanı geldiğinde daha farklı şeyler de söyleyeceğiz," ifadelerine yer verdi. Trabzonspor'un her zaman zirve yarışında yer alması gerektiğini de vurguladı.

Doğan, "Bu sezondan umudumuzu kaybetmedik. Hala zorlu mücadeleler veriyoruz," diyerek, teknik ekibe tam destek olduğunu sözlerine ekledi.