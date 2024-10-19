DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.317.470,15 0,36%

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Adaylık Açıklaması ve Kulüp Gündemi

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un durumu ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 13:55
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Adaylık Açıklaması ve Kulüp Gündemi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Adaylık Mesajı

Trabzonspor Kulübü'nün başkanı Ertuğrul Doğan, aralık ayında yapılması planlanan olağan genel kurulda yeniden aday olup olmayacağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, "Ben bugüne kadar başladığım herhangi bir işi yarım bırakmadım." derken, camiaya karşı duygularını da iletti.

Saha Performansı ve Ekonomik Durum

Başkan Doğan, Papara Park'ta düzenlediği basın toplantısında, kulüp için en kritik konuların başında Bankalar Birliği ile olan süreçlerin geldiğini söyledi. Sözlerine, "Trabzonspor için çok önemli bir adım. Ekonomik anlamda, futboldaki devrimimizin bir benzerini gerçekleştirmemiz gerekiyor," ifadeleriyle devam etti. Ayrıca, kulübün mevcut borcunun 3 milyar 150 milyon lira civarına düştüğünü vurguladı.

Gelir Artışının Önemi

Doğan, kulübün asıl probleminin gelir ve gider dengesi olduğunu belirtti. "Trabzonspor gelirlerini artırmak zorunda. Eğer durursak, kulüp 3-4 yıl içinde aynı sıkıntılara tekrar dönebilir. Bunun için İstanbul'da ve Trabzon'da gelir getirici projeler üzerinde çalışıyoruz," dedi. Doğan, mali yapıyı güçlendirmek için uzun vadeli planlar yaptıklarını ifade etti.

Camiaya Karşı Mahcubiyet

Doğan, saha içindeki sonuçların camiayı üzüntüye uğrattığını belirtirken, "Şenol hocamızla birlikte bunu aşacağımıza inanıyorum," diye ekledi. Ekonomik açıdan yöneticilerin önemli adımlar attığını söyleyen Doğan, "Geçmişte yaşanan kötü günler geride kaldı. Artık Trabzonspor, hem taraftarını hem de yatırımcılarını mutlu edecek bir yapı oluşturacak," şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un Hedefleri ve Hakem Kararları Üzerine Yorumlar

Başkan Doğan, hakem kararları ile ilgili görüşlerini de dile getirerek, "Trabzonspor'un ligin başından beri açıkça katledildiğini düşünüyorum. Bu konudaki açıklamalarımızı yaptık, ancak zamanı geldiğinde daha farklı şeyler de söyleyeceğiz," ifadelerine yer verdi. Trabzonspor'un her zaman zirve yarışında yer alması gerektiğini de vurguladı.

Doğan, "Bu sezondan umudumuzu kaybetmedik. Hala zorlu mücadeleler veriyoruz," diyerek, teknik ekibe tam destek olduğunu sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
2
Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
3
Ercan Yıldız Yeniden Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı
4
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Adaylık Açıklaması ve Kulüp Gündemi
5
Süper Lig Takımları Yurt Dışından 101 Transfer Gerçekleştirdi
6
Trendyol Süper Lig'de 158 Transfer Gerçekleşti
7
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cizre'yi Zor Geçti: 3-2

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’