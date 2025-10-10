Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Öncesi Çift Antrenmanla Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 9. hafta Çaykur Rizespor maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çift idmanla hazırlanıyor; Ernest Muçi'nin kızına Mei adı verildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 20:27
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Antrenman detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen sabah idmanında oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı. Akşam antrenmanında ise ısınma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmaları yapılarak hazırlık tamamlandı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın yapacakları çift antrenmanla sürdürecek.

Mutlu haber: Ernest Muçi baba oldu

Kulüpten yapılan açıklamada futbolcu Ernest Muçi ve eşi Klea Verri'nin İstanbul'da bir kız çocukları dünyaya getirdiği belirtildi. Açıklamada, çiftin kızlarına Mei ismini verdikleri kaydedildi. Kulüp, Muçi ailesini kutlayarak minik bebeğe sağlıklı bir yaşam diledi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Antrenmana Ozan Tufan da katıldı.

