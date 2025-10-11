Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Öncesi Çift Antrenmanla Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 9. hafta Çaykur Rizespor maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 19:57
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Hazırlıklar, takımın futbolcu kadrosunun maç formunu yükseltmeye yönelik yoğun bir program içerdi.

Antrenman detayları

Sabah idmanı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşti. Oyuncular ısınma çalışmasının ardından pas organizasyonları üzerinde durdu; antrenman, dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

Akşam seansında ise takımın çalışması 5'e 2 pas oyunu ve şut çalışması ile sürdü. Bordo-mavili ekip, hazırlıklarına yarın yapılacak antrenman maçı ile devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

