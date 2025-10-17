Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçına Hazır — 17.00'de Çaykur Didi Stadı'nda

Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Son Antrenman

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada oyuncular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ısınma ve taktik üzerine yoğunlaştı. Takımın hazırlıkları planlandığı şekilde sürdü.

Maç Bilgileri

Yarın Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

