Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçına Hazır — 17.00'de Çaykur Didi Stadı'nda

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor deplasmanının hazırlıklarını tamamladı. Maç yarın 17.00'de.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 22:18
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Son Antrenman

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada oyuncular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ısınma ve taktik üzerine yoğunlaştı. Takımın hazırlıkları planlandığı şekilde sürdü.

Maç Bilgileri

Yarın Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke (solda) ve kaleci Andre Onana (sağda) da idmana katıldı.

