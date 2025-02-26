Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçından Önemli Notlar

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u Konuk Etti

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor, ligdeki Gaziantep FK maçı kadrosunu değişmeden sahaya sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Aynı 11 ile İleri İtti

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, grubun kaderini belirleyecek bu kritik karşılaşmada kadroda değişikliğe gitmedi. Gaziantep FK'ya karşı 3-2 galip geldikleri maçta görev alan Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan ve Banza Çaykur Rizespor karşısında sahada yer aldı. Sakatlıkları bulunan Draguş, Folcarelli ve Enis Destan ise maç kadrosunda yer almadı.

Nwakaeme, 2 Maç Sonra Kadroda

Ligdeki Beşiktaş ve Gaziantep FK karşılaşmalarında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Anthony Nwakaeme, tedavisinin ardından maç kadrosuna dahil edildi. Nijeryalı oyuncu, bu maçta yedek kulübesinde bekledi.

Abdülkadir Ömür Eski Takımına Karşı

Trabzonspor'un altyapısında yetişip, geçtiğimiz sezon Hull City'den Çaykur Rizespor'a kiralanan Abdülkadir Ömür, eski takımıyla karşılaşarak ilk kez forma giydi. Maç öncesinde, özellikle Uğurcan Çakır ile eski takım arkadaşlarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Taraftar İlgi Gösteremedi

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken, Papara Park’ta gözle görülür geniş boşluklar göz önündeydi. Ancak, bir grup Çaykur Rizespor taraftarı, Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.