Trabzonspor'da Nwakaeme St. Gallen Maçında Oynayamayacak

Trabzonspor'da Sakatlık Şoku

Bordo-mavili ekipte, Anthony Nwakaeme'nin UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak olan St. Gallen maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Sağlık Kurulu'ndan Resmi Açıklama

Trabzonspor'un Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Beşir, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır." dedi.

St. Gallen ile yapılacak olan maç öncesi Nwakaeme'nin durumu, Trabzonspor taraftarları arasında kaygı yarattı. Kulüp, tedavi süreci hakkında bilgiler vermeye devam edecek.