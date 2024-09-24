Trabzonspor'dan VAR Hakemine Sert Tepki

Trabzonspor'dan VAR Hakemi Erkan Engin'e Sert Tepki!

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının VAR hakemi Erkan Engin hakkında sert eleştirilerde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan VAR kayıtları, Türk futbolunun kanayan yarasının ötesine geçerek, çürüyen bir beden haline geldiğini göstermektedir" denildi.

'Bravo Size' Başlığıyla Açıklama Yaptılar

Bordo-mavili kulüp, "Bravo size" başlıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir hakem, gözlerinin önünde cereyan eden hakikati görmezden gelerek var olanı yok sayıyor. Çünkü ona bir başkası tarafından buyurulan talimat, adaletten daha değerli."

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: "Ve sonra o ironik kelime dökülüyor: 'Bravo.' Erkan Engin’in ağzından çıkan bu kelime, futbolun kalbine saplanmış bir hançerin ucudur. Volkan Bayarslan, mesleğinin onurundan ve oyunun ruhundan ödün verirken sahada sadece Trabzonspor’un golü değil, futbolun ta kendisi iptal ediliyor. Bir hakem, adaleti çiğneyerek 'bravo' kazanıyor, işte Türk futbolunun geldiği yer tam olarak burasıdır."

Gerçeklerin Geri Dönüşü

Açıklamanın sonunda, "Bravo size, futbolu bu kokuşmuş düzenin çarklarında öğütenler! Bravo, bu güzel oyunu kendi kirli hesaplarınıza meze yapanlar! Unutmayın, gerçek asla kaybolmaz, sadece bir süreliğine susturulur. Ve bir gün, o adalet çığlığı sahalara geri döndüğünde, sizler sadece o sessiz bravoların yankısıyla hatırlanacaksınız. İşte o zaman, bu oyunun gerçek sahipleri alkışı geri alacak ve sahnede yalnızca hakikat kalacaktır." vurgusu yapıldı.