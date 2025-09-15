Trabzonspor, Fatih Tekke ile 127 Gün Sonra Yenildi

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de dün Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 127 gün sonra yenildi.

Maç ve kritik anlar

Trabzonspor, deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililerin yenilmezlik serisi İstanbul'da son buldu; takım, Fatih Tekke yönetiminde 10 Mayıs'taki Galatasaray yenilgisinden sonra ilk defa mağlubiyet gördü.

Tekke dönemindeki istatistikler

Genç teknik adam yönetiminde Trabzonspor, ligde toplam 16 maç oynadı. Bu dönemde takımın bilançosu 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 29 puan topladı ve 1,81 puan ortalaması yakaladı. Tekke dönemindeki mağlubiyetlerin tamamı, ligdeki üç büyük rakiplere karşı alındı.

Geçen sezon Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 yenilen Trabzonspor; bu sezon ise Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Ayrıca takım, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'a 3-0 kaybetmişti.

Üç büyüklerde galibiyet hasreti

Trabzonspor'un İstanbul'un üç büyük ekibiyle karşılaşmalardaki galibiyet özlemi 681 güne çıktı. Bordo-mavililer son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek elde etmişti. O tarihten sonra Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynanan son 10 lig müsabakasında 9 yenilgi ve 1 beraberlik alındı.

Trabzonspor, bu istatistiklerle üç büyükler karşısındaki performansını iyileştirme arayışını sürdürecek.