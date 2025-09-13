Trabzonspor, Fatih Tekke ile Fenerbahçe'de İlk Büyük Galibiyeti Arıyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk kez büyük bir maçtan galibiyet çıkarmanın peşinde.

Tekke döneminde büyük rakiplere karşı tablo

Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde üç büyük rakibe karşı ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere oynadığı 3 maçı kazanamadı. Genç çalıştırıcıyla Fenerbahçe deplasmanında oynanan maç 4-1 kaybedildi.

Geçen sezon beş gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup olan Trabzonspor, Tekke ile büyük maçlarda sadece 1 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

Genel lig performansı

Fatih Tekke yönetiminde bordo-mavili takım ligde toplam 15 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 29 puan toplayan Karadeniz ekibi, 1,93 puan ortalaması yakaladı. Tekke ile Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a ise 2-0 yenildi.

Sezona yenilgisiz başlangıç

Bu sezon Trabzonspor, ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ile yenilgi yüzü görmedi. Evinde Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla mağlup ederken, Samsunspor ile Trabzon'da 1-1 berabere kaldı.